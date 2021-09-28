谷歌否认对安卓厂商“胡萝卜加大棒”：促进竞争而非扼杀对手

北京时间 9 月 28 日消息，谷歌公司周二在法院表示，公司与 Android 手机制造商达成的协议促进了竞争，而非欧盟所指控的这是扼杀对手的“胡萝卜加大棒”策略。

谷歌正在就欧盟 43 亿欧元 (50 亿美元) 反垄断罚款上诉，希望法院撤销欧盟委员会的罚款和要求放松其搜索引擎对 Android 设备控制的命令。欧盟第二高等法院欧盟普通法院将就谷歌上诉案举行为期一周的听证会，现在听证会进入第二天。

从 2017 年开始，欧盟已在三项不同案件中对谷歌开出反垄断罚单，总额达到 82.5 亿欧元 (约合 96 亿美元)。2017 年 6 月，欧盟认定谷歌滥用搜索支配地位促进其在线购物服务，对其罚款 24.2 亿欧元；2018 年 7 月，欧盟又对 Android 反垄断案开出 43.4 亿欧元罚款，要求谷歌停止在 Android 系统中绑定 Chrome 浏览器、搜索应用；2019 年 3 月，谷歌涉嫌垄断在线搜索广告市场，被欧盟罚款 14.9 亿欧元。

周二，谷歌和欧盟委员会的律师针对谷歌移动应用分销协议 (MADA) 在法庭上展开交锋。根据该协议，手机制造商 (OEM) 要想免费获得 Google Play 商店许可，就需要预装谷歌搜索应用和 Chrome 浏览器。

“正是这种许可模式吸引 OEM 厂商使用 Android 平台，让 OEM 厂商以尽可能低的价格提供始终如一和高品质用户体验。”谷歌律师阿方索・拉马德里 (Alfonso Lamadrid) 在欧盟普通法院表示。“人们使用谷歌是因为他们选择使用，而不是被强迫使用。”

欧盟委员会律师卡洛斯・乌拉卡・卡维爱德斯 (Carlos Urraca Caviedes) 驳斥了谷歌的论据，认为该协议和谷歌施加的其他限制是该公司对手机制造商采用的“胡萝卜加大棒”策略。

“这一策略帮助谷歌确保其对手不会获得挑战其主导地位的群聚效应。”卡维爱德斯对法院表示。他还指出，鉴于谷歌拥有的市场力量和庞大用户数量，这些协议没有必要，谷歌所作所为“超出了开发和维护 Android 平台的必要措施”。

欧盟普通法院可能在明年宣布本案判决。