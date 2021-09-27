印度反垄断部门回应谷歌起诉：没泄露调查报告，将来为其保密

北京时间 9 月 27 日晚间消息，据报道，印度一名法官今日表示，印度反垄断监管机构“印度竞争委员会”（CCI）已同意谷歌的请求，对谷歌在接受调查期间提供的一些信息保密，但 CCI 否认之前向媒体泄露了调查报告。

上周四，谷歌宣布对 CCI 提起诉讼，原因是 CCI 之前对谷歌展开了反垄断调查，但这份机密的调查报告却被泄露。为此，谷歌向德里高等法院对 CCI 提起法律诉讼，以防止进一步非法披露机密调查结果。

谷歌当时在一份声明中称：“在整个调查过程中，我们充分配合并保持保密；我们希望并期待，与我们接触的监管机构也保持同样的保密水平。”

今日，法官雷哈・帕利（Rekha Palli）表示，CCI 已同意接受谷歌的请求，对其提交的材料保密。此外，帕利并没有详细说明 CCI 与该谷歌之间协议的细节。

帕利还补充说，如果谷歌“仍对任何信息被泄露感到不满”，可以寻求法律追索。同时，帕利还指出，CCI 否认谷歌关于其向媒体泄露任何信息的指控，认为这是不真实的。

对此，CCI 和谷歌尚未回复记者的置评请求。

在上周五一场近一小时的法庭对决中，谷歌称 CCI 为泄露机密信息的“惯犯”。而 CCI 律师则一再否认这些指控，并指责谷歌阻碍了调查进程。

CCI 在 2019 年对谷歌展开调查，称谷歌似乎利用其 Android 主导地位，削弱了设备制造商选择替代版本操作系统的能力，并迫使它们预装谷歌应用程序。

而本月 18 日，CCI 一份 750 页的调查报告被泄露。报告认为，CCI 之前的指控基本已成事实。

谷歌当时认为，这份报告是由 CCI 泄露的，这种行为破坏了谷歌的信心，损害了谷歌自我保护的能力，也损害了谷歌及其合作伙伴。