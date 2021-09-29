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macOS Monterey 测试版显示：苹果正开发“高功率”模式以提升 MacBook 性能

2021/9/29 8:55:25 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家 9 月 29 日消息 据 9to5Mac 报道，早在 2020 年 1 月，苹果便在开发一种全新的“专业模式”，让 MacBook 用户忽略一些节能限制，来获得最高性能。

最新版本的 macOS Monterey 测试版表明，苹果仍在开发类似的功能，该模式现在被称为“高功率模式”

IT之家了解到，“专业模式”在 macOS Catalina 10.15.3 中首次被发现。macOS 内部代码将其描述为可让应用运行得更快的模式，但会减少电池续航并增加风扇噪音。不过，这一功能并未向用户开放过，所有引用此前都已从 macOS Monterey 测试版中删除。

今日，9to5Mac 发现了新添加到 macOS Monterey beta 8 的“高功率模式”，该模式已于今日早些时候向开发人员发布。

考虑到“低功率模式”已经存在，并通过降低 Mac 的性能来提高电池续航，“高功率模式”预计会起到相反的作用，即使 Mac 没有连接到电源，也能让用户以全性能运行应用。

需要注意的是，用户目前仍然无法使用这项功能。目前尚不清楚苹果是否计划为所有机型推出高功率模式，还是只针对特定的 Mac 机型。

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关键词：苹果macOS Monterey

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