vivo X70 Pro+ 新增旷野版：蓝色素皮后盖，售价 5999 元起

IT之家 9 月 30 日消息 vivo X70 Pro+ 新增了一个旷野版配色，为蓝色素皮材质后盖，售价 5999 元起，今日正式开售。

vivo X70 Pro+ 搭载 6.78 英寸 2K 分辨率 E5 材质超感自由屏，刷新率 1-120Hz 可调，峰值亮度达 1500nit。屏幕支持 10bit 色彩，触控采样率 300Hz。

这款手机具有 IP68 级别防尘抗水，搭载 4500mAh 电池，支持 55W 快充、50W 无线充电以及 10W 无线反向充电。

影像方面，该机搭载自研的专业影像芯片 V1，不仅能够优化摄影效果，还可以为游戏画面实时补帧。vivo X70 Pro+ 首次搭载超高透光学玻璃镜片，相比树脂镜片性能全面提升，温漂低、色散低、通透性强。

此外，该机还具有蔡司 T* 镀膜，并应用了 ALD 镀膜技术、 IRCF 色素旋涂技术等，提高画面纯净度，减少炫光。

配置方面，vivo X70 Pro+ 搭载高通全新旗舰平台骁龙 888+ 芯片、增强版 UFS3.1 、增强版 LPDDR5、自研的内存融合 +4G 技术及 HID 碎片整理技术。vivo X70 Pro 则拥有三星 Exynos 1080 和天玑 1200-vivo （vivo X70t Pro）两个处理器版本。该机采用 4500mAh 电池 + 55w 闪充 + 50W 无线闪充 + 10W 反向无线充电续航组合。

IT之家了解到，vivo X70 Pro+ 旷野版已在 vivo 官方商城开售，售价为：

12GB+256GB：5999 元

12GB+512GB：6999 元

此外，vivo X70 今日正式开售，搭载天玑 1200-vivo 处理器，售价为：