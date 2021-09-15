399 美元起，苹果 Apple Watch Series 7 正式发布：更大更圆屏幕，边框更窄

IT之家 9 月 15 日消息 在今天凌晨举行的苹果秋季新品发布会上，苹果正式发布了 Apple Watch Series 7 智能手表。

苹果 Apple Watch Series 7 的外观与前代产品有些不同。现在显示屏几乎到了表壳的边缘。这意味着手表表面出现了光滑的新外观。

Apple Watch Series 7 更圆更大屏，有着更高的屏占比，比上代增大了 20%，屏幕边框比上代窄了 40%，最高亮度提升 70%。

Apple Watch Series 7 显示屏周围的边框更细，只有 1.7 毫米，always-on 屏幕模式的亮度提高了 70%。苹果公司称，与 Apple Watch Series 6 相比，你可以在显示屏上多塞进 50% 的文字，新的显示屏也意味着新的互动方式，全键盘将支持滑动。

IT之家获悉，Apple Watch Series 7 表面采用更坚硬的抗震裂的水晶玻璃，并且支持 IP6X 等级的防尘。续航上，这款表可以支持 18 小时的续航，充电线采用 USB-C 之后速度更快，官方称比上代快 33%。

为了利用更大的屏幕，有一套全新的手表界面，包括一个更模块化的手表界面。

小号 Apple Watch Series 7 从 40 毫米升级到 41 毫米，大号 Apple Watch Series 7 从 44 毫米升级 45 毫米。这使得这些手表成为迄今为止最大的苹果手表。事实上，小款 Apple Watch Series 7 现在只比 2014 年推出的最大的手表小 1 毫米。

与 Apple Watch Series 7 一样，新的智能手表将提供长达 18 小时的电池续航，并包括一个通过 USB-C 而不是 USB-A 充电的充电器。官方称比上代快 33%。

除了对高端 Apple Watch 的刷新，苹果还为 Watch OS 8 增加了一些新功能。户外骑行现在将有更好的支持，当你在红绿灯前停下来或只是为了休息时，应该自动暂停锻炼。摔倒支持现在也将出现在锻炼中，所以如果你在残酷的 HIIT 锻炼中摔坏了自行车或严重绊倒，手表将能够联系紧急服务。

Apple Watch Series 3 将继续存在，起售价 199 美元，Apple Watch SE 起售价为 279 美元，而新的 Apple Watch Series 7 起售价为 399 美元。

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