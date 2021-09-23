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约 5816 元，微软 Win11 ARM 笔记本 Surface Pro X 新款发布：只支持 Wi-Fi

2021/9/23 0:45:29 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家 9 月 23 日消息 今天晚上，微软举行 Windows 11 及 Surface 新品发布会。微软发布了一款新的 Surface Pro X，仅支持 Wi-Fi 版本。微软正在为搭载 Windows 11 ARM 的 Surface 设备提供新的选择，取消了蜂窝网络连接。

高端版本的 Surface Pro X 采用了基于高通骁龙 8cx Gen 2 处理器的定制微软 SQ2 处理器。8cx 可以支持 5G，但 Surface Pro X 将蜂窝网络连接限制在 4G LTE。新机型几乎让人感觉是在退步，因为它完全取消了蜂窝网络连接。

据微软称，这是目前最便宜的 Surface Pro X。虽然它没有宣称“全天”之外的电池续航，但我们可以希望 Wi-Fi 版本的 Surface Pro X 在充电后续航能比它的 4G 兄弟姐妹持续更久。

IT之家获悉，为了配合新版 Surface Pro X，微软还宣布了对 Windows 11 ARM 的一些改进：包括支持 64 位插件的优化版 Office，以及对 x86 和 x64 模拟的全面支持。

纯 Wi-Fi 版本的 Surface Pro X 今天可以订购，价格为 899 美元（约 5816.53 元人民币）。

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关键词：微软平板电脑Surface Pro X

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