鲸鲮科技发布国产移动操作系统 JingOS、JingPad A1 Linux 平板电脑：支持运行安卓 App

IT之家 10 月 2 日消息 9 月 26 日，在 2021 年中关村论坛国际技术交易大会新技术新产品首发与推介大会上，北京鲸鲮信息系统技术有限公司正式发布了国产鲸鲮移动操作系统 JingOS 和鲸鲮平板电脑 JingPad A1。

官方介绍，鲸鲮科技 JingOS 是全球首个专为平板打造的 Linux 操作系统，基于开源 Linux 自主研发，针对移动设备的操作系统重新设计了核心框架层，采用了独特的 Android Virtual Layer 技术，在不损失性能的前提下，兼容 Android App。基于“奥利奥”(ALA) 技术路线，鲸鲮科技获得了 89 项全球核心专利。

由于硬件特性和使用习惯的差异，桌面系统与移动系统在窗口管理、图形加速、功耗管理、安全性等诸多层面有很大的设计差异，JingOS 采用 C++ 重构了核心框架层，JingOS 具有手指、触控板、鼠标和键盘多种交互方式，可以运行于手机、平板、PC 和其他智能终端。

IT之家获悉，另一款新品 JingPad A1 是全球首款消费级 Linux 平板电脑，一部 PC/平板二合一的国产平板电脑，采用国产处理器，运行国产 JingOS 操作系统，拥有全球首款平板专用桌面级全功能 office 软件，支持 5G 网络，能让消费者的手、笔、键盘和触控板进行互动，满足移动状态的轻办公场景的需要。

鲸鲮科技表示，JingOS 已经获得 25 种语言，收到 20 个国家、50 个机构的合作意向申请，JingOS 镜像下载量达到 4 万次，向开源社区贡献代码量 115 万行。