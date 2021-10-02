百度地图 2021 十一大数据：全国高速峰值拥堵里程超 7000 公里

10 月 2 日消息，2021 十一黄金周正式开启，据百度地图节假日出行仪表盘数据显示，截至 10 月 1 日 14:00，当日全国高速平均拥堵里程 3863.28km，较 2020 年同期下降 33.3%， 较 2019 年同期上升 49.4%，高速拥堵峰值出现在 10:30，拥堵里程为 7680.31km。与此同时，全国主要交通枢纽、景区、游乐场、购物中心的热度也大幅上升。

根据百度地图出行仪表盘显示：今年十一假期首日全国高速拥堵里程较 2020 年有所下降，且高速拥堵趋势从早上 4:30 开始上升，并在上午 10:30 到达峰值，高速拥堵里程 7680.31km。10 月 1 日 14:00 数据显示，高速拥堵路段集中在中南方城市，G15 沈海高速、G35 济广高速、G36 宁洛高速的部分路段拥堵里程位列前三。

在交通枢纽人流量方面，10 月 1 日早上 3:30 后各大交通枢纽人流指数便开始上涨，较 2020 年提前半个小时；4:30-10:00 期间人流指数快速攀升，之后趋势平缓，并在 11:30 达到峰值后缓慢下降，于 13:30 又开始呈上升趋势。截至 14:30，广州、杭州、上海的交通枢纽人流分布较多，深圳北站、西安北站、成都东站、长沙南站、广州白云国际机场紧随其后。

在热门景区方面，西湖、千岛湖、故宫等客流都出现大幅度增长。其中，成都动物园增长最多，较平日增长 427.57%。

除了在室外享受美好的国庆假期，公众也喜欢在“买买买”中度过。据百度地图大数据显示，今天上午 9:30，全国热门购物中心人流指数开始攀升。截至 16：00，广州正佳广场、北京荟聚购物中心、天河城、上海环球港、IFS 国际金融中心等购物中心的人流指数最高。

同时，游乐场依旧成为部分公众打卡首选地。透过百度地图大数据可以看到，早上 6 点，全国热门游乐场人流指数开始增长，截至 14:30，全国热门游乐场中上海迪士尼度假区、北京环球度假区、北京欢乐谷、武汉欢乐谷、深圳欢乐谷等排名靠前。

在人口迁徙方面，全国总体迁徙趋势不断上升。9 月 30 日，全国热门迁入城市前三名依次为广州、成都、北京，热门迁出城市前三名依次是广州、深圳、北京。热门城市人口流动大，且迁入和迁出的热门城市重合度较高。