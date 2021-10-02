郭明錤：Mini-LED 将为 2021–2023 年高端苹果 iPad 的主要卖点之一，iPad Air 将继续采用 LCD 显示屏

IT之家 10 月 2 日消息 据天风国际官方公众号，郭明錤团队最新研究表示，Mini-LED 为 iPad 在 2021–2023 年的关键显示器技术，苹果可能不会在 2022 年发布 OLED iPad Air，但苹果会持续研究用于平板类产品的新显示器技术。

IT之家了解到，郭明錤修正了先前关于“苹果将在 2022 年推出配备 OLED 显示器的 iPad Air”的预测。

郭明錤认为，iPad Air 在 2022 年仍将持续采用既有 TFT-LCD 显示器技术，其原因如下：

在营销方面，配备 11 英寸 Mini-LED 显示器的 iPad Pro 将为 2022 年 iPad 产品线的营销重点。然而，因 OLED 在手机与 TV 市场的定位为高端显示器技术，如果苹果也在 2022 年同时推出 OLED iPad Air，可能会不利配备 11 英寸 Mini-LED 显示器的 iPad Pro 的高阶产品定位与出货量。

在技术面方面，原本 iPad Air 要采用的是 LTPS OLED 显示器，因效能与成本无法达到苹果要求，所以苹果取消在 2022 年推出 OLED iPad Air 的计划。

郭明錤还认为，Mini-LED 预期将为 2021–2023 年高端 iPad 的主要卖点之一，其原因如下：