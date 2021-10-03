英特尔 12 代 Alder Lake 即将到来，华硕 Z690 主板可支持 DDR5-6400/DDR4-5333 内存

IT之家 10 月 3 日消息 在我们等待英特尔正式发布其 Alder Lake 平台的同时，更多的爆料和泄露正在网上出现。

网友 @KOMACHI_ENSAKA 表示，华硕即将推出四种不同主板，分为 DDR4 和 DDR5 两种版本，最大内存速率有所不同。从目前爆料情况来看，各大厂商考虑到初期 DDR5 内存难买和价格问题都会为 Z690 提供另外的 DDR4 版本。

IT之家了解到，其中两款主板，华硕 TUF Gaming Z690-Plus D4 和 ROG Strix Z690-A Gaming D4 将提供 DDR4 支持，预计也会推出 DDR5 版本，DDR4 内存最大可支持 5333Mhz 的型号，与目前 Z590 的旗舰型号相同。

除此之外，华硕 Prime Z690-A 似乎是一款非 ROG 系列的中端主板，但 DDR5 内存最高频率可达 6000 MHz，而此前从未曝光过的 ROG Strix Z690-F Gaming 主板有 DDR4 版本，而 DDR5 内存版本最高可支持 6400 MHz。

相比于此前曝光的技嘉那款 8000 MHz 的主板，华硕在其低端主板上的性能似乎相当的保守，预计其他旗舰型号会更强。