消息称 AMD 正为微软 Surface 开发 5nm 的 RDNA GPU 定制 Arm 处理器

IT之家 10 月 3 日消息 Clien 论坛有人爆料称，AMD 正与微软合作为 Surface 笔记本定制一款 Arm 架构的处理器，CPU 将基于 Cortex X1 内核，而 GPU 则为 RDNA 2（可能与 Exynos 2200 相同），目标性能可能不如 GeForce GTX 1050，但比起旧架构的高通芯片好得多。

据称，这款芯片最初计划使用三星代工来避免供应紧张的问题，但三星的良率实在不敢恭维，因此只能交由台积电 5nm 产品线，而发布日期也已推迟到了明年。

消息人士没有提供有关这款芯片的 CPU 核心数等详细信息，但由于使用了 ARM 的 DynamIQ 技术，预期该芯片至少有 8 个 X1 大核，可能还有 A78/A55 这类低功耗的集群。

在 GPU 方面，预计该芯片将采用基于 mRDNA 2 微架构的 8 CU 设计（512 个着色器）或 4 个 WGP，比起高通来说进步明显。还有一点比较有趣，这款芯片缺乏可配备的调制解调器芯片，因此最终可能需要外挂 5G 的 Exynos 基带。

考虑到 Arm X1 核心，这款 SoC 至少会有 10W 的 TDP，与英特尔的 Y 系列移动处理器处于同一水准。微软目前仍没有透露任何有关于 Surface 新品的消息，而且微软似乎只是 AMD 合作伙伴之一，但其他计划使用该芯片的公司仍未知。

IT之家了解到，在此前的微软秋季发布会上，微软推出了多款产品，但却没有粉丝关注的 Surface Go X，后又消息人士称是因为微软看不上 7c Gen 2，毕竟三星 Galaxy Book Go 中搭载的 7c Gen 2 性能相当一般。