微软宣布刷新 OneDrive/SharePoint 文件复制/移动体验

IT之家 10 月 3 日消息 据 mspoweruser 报道，微软近期宣布为 OneDrive 和 Sharepoint 提供更新的文件移动/复制体验，并将很快推出。

IT之家获悉，新的基于对话的体验旨在使移动和复制文件和文件夹更容易，让用户更容易为其内容选择目的地。

另外，底层的移动或复制功能没有变化，所有的限制、错误和管理设置都不会受到影响。

微软表示，将在 10 月中旬开始逐步推出新的体验，并在 11 月中旬完成标准版的目标发布。