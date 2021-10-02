微软 Xbox 负责人 Phil Spencer：预计明年 Xbox Series X/S 仍然会缺货

IT之家 10 月 2 日消息 据 onMSFT 报道，微软 Xbox 部门负责人 Phil Spencer 本周坦诚地谈到了芯片短缺的情况及其对次世代游戏机铺货的影响，这次是与出版物《The Wrap》进行了交流。

IT之家获悉，在整个 2020 年秋冬季和 2021 年的前十个月里，Xbox Series X/S 和 PlayStation 5 这两款领先的次世代游戏机的粉丝们不得不做一些搜寻工作来寻找购买设备。在很大程度上，全球疫情提前扼杀了全球的生产、制造和分销体系，当然游戏机也没有被排除在危机之外。

在讨论芯片短缺及其对微软 box Series X/S 等游戏机的具体影响时，Phil Spencer 将设备的缺乏归因于不止一个因素。

“我认为，仅仅把它作为一个芯片问题来谈，可能太孤立了。当我想到，今天获得制造游戏机所需的部件，然后把它送到有需求的市场，这意味着什么，在这个过程中存在着多个挤夹点。我认为令人遗憾的是，它将与我们相伴数月之久，肯定会持续到本日历年年底和下一个日历年。”

在表达他对这种情况的挫折感的同时，Phil Spencer 注意到缺乏可用的游戏机对粉丝的影响，使许多人对这一代的游戏感到失望和沮丧。

正如 Phil Spencer 所解释的那样，粉丝们因无法赶上闪购或负担不起网上定价而感到沮丧，这将在未来一段时间内成为现实。Phil Spencer 对芯片短缺的坦率展望，虽然令人沮丧，但与芯片制造商东芝相比，仍然显得相当乐观。东芝公司半导体负责人预测，“一些客户在 2023 年之前不会得到其产品的完全服务。”