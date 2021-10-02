微软发布 Win11 笔记本 Surface Laptop Studio 新宣传片：再次预告 Disney + 将登陆应用商店

IT之家 10 月 2 日消息 Disney+ 已经迅速成为 Netflix 的唯一真正的挑战者，它提供了完全相反的价值主张，即 Netflix 平台上缺少的大片。

然而，在 Windows 上有一个问题--虽然可以通过浏览器从 Disney+ 串流电影，但在基于 Chromium 的浏览器上，支持 720P 串流，这甚至是 YouTube 用户都无法容忍的。

在经典版 Edge 浏览器上可以支持 1080P 流媒体，但如果你在去年更新了你的电脑，那么 Edge 浏览器可能已经被升级为基于 Chromium 的浏览器。

解决方案是需要一个专门的应用程序，微软自今年 6 月发布 Windows 11 系统以来，一直在预告这个内容。

现在，随着新的 Surface Laptop Studio 的推出，它具有非常适合看电影的娱乐模式，微软再次预告 Disney+ 应用程序将进入微软商店。

9 月 22 日晚间，微软发布了 Surface Laptop Studio，这是 Surface Book 系列强大笔记本电脑的继任者。它对微软的旗舰笔记本电脑进行了全面的重新设计，放弃了可拆卸的显示屏，转而采用可向前拉动的显示屏，从笔记本电脑转变为平板电脑（或微软称之为工作室模式）。

IT之家获悉，这款 Surface Laptop Studio 最直接和明显的变化是显示屏和铰链。14.4 英寸的 PixelSense 显示屏最高支持 120Hz 和 Dolby Vision。微软正在使用一种新的柔性铰链，其表示这种铰链很耐用，并允许这款笔记本电脑在不同模式之间转换，就像较大的 Surface Studio 一样。Surface Laptop Studio 支持三种模式：笔记本电脑、娱乐模式和工作室。

娱乐模式可以将显示器向前拉到一个角度，这是为了游戏、流媒体或演示而设计的。这个角度更适合于观看 Netflix 或玩游戏，触摸显示屏，或使用新的 Surface Slim Pen 2 进行数字墨水书写。