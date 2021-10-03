Win11 新版画图应用已来到 Beta/发布预览渠道，整体视效基本不变

IT之家 10 月 3 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，Win11 最新的画图应用已经推送到 Beta/Release Preview 渠道。Microsoft Store 应用商店也有更新，UI 有小幅调整，但整体界面基本保持不变，微软也没有为该应用开发任何新功能，夜间模式也处于测试阶段。

根据网友的反馈，此前已经修复 Home 翻译为主页，但更新后似乎又变成了错误译法 —— 家庭版。

▲ IT之家网友实拍

作为新版重新设计的一部分，画图应用将引入一个全新的命令栏，从而取代现有的功能区布局，而整体 UI 也更适合 Windows 11 新的 Mica 样式。

此外，工具栏的图标也实现了换新，按钮、下拉菜单等控件也得到了更新，这让经典的功能区的经典界面重新进入现代化。

▲ 现版画图

▲ 新版

据悉，新版画图应用现在还提供了一个新的文本编辑器工具栏，可以帮助用户更改文本的对齐方式等，并支持简单使用下拉菜单在不同字体之间切换。

总得来看，新版 Win11 画图应用既有经典样式的遗留，又有新版 Mica 的表现，而且菜单和页面中部分经典与现代化的碰撞可能也会比较突兀，正如下图所示，该应用颜色选择器由于某种原因没有使用 WinUI 2.6 控件，整体给人一种莫名不适的感觉。

Windows 11 将 10 月 5 日正式推送，但正式版中并不包含这款新的画图应用。因为微软此前表示它仍需要几周时间才能通过 Beta 和 Release Preview 测试，等不及的小伙伴可通过 Microsoft Store 下载，预计会在未来几周内向更多人提供。