微软详解 Win11 全新 Microsoft Store：专为游戏打造，更快也更好看，未来将向 Win10 提供

IT之家 10 月 5 日消息 微软今日宣布 Windows 11 正式上市，而符合条件的 Windows 10 电脑也可逐步获得升级推送。

也就是说，从今天开始，世界各地的 Windows 11 用户都可以访问全新的 Microsoft Store。微软现为大家介绍了有关于 Windows 11 上的新 Microsoft Store 需要了解的 11 件事。

适用于 Windows 设备的应用和娱乐

无论您使用的是 PC、平板电脑还是 Surface 设备，Microsoft Store 都可以帮助您做更多自己喜欢的事情。

通过最新的应用、游戏、电影和电视剧菜单，全新设计的 Microsoft Store 将为你提供经过安全性、家庭安全和设备兼容性测试的内容。

专为游戏打造

游戏一直是 Windows 的基础，全新的 Microsoft Store 可带来 PC 生态中的各种游戏。

除了一系列休闲游戏以及《我的世界》等经典游戏外，微软还提供了 Xbox 应用程序的无缝支持，让游戏玩家可以轻松访问社区并选择超过 100 款可通过 Xbox Game Pass 获得的一流 PC 游戏，其中包括 10 月 28 日的帝国时代 IV、极限竞速地平线 5，11 月 9 日和 12 月 8 日的 Halo Infinite。

此外，Windows 11 用户还可以在 Microsoft Store 内找到第三方店面，例如 Epic Games Store。

更快、更便捷、也更好看！

我们从头开始重新设计了 Windows 11 上的 Microsoft Store，关注每一个细节，并倾听客户的反馈。

Microsoft Store 现在打开和在页面之间跳转的速度比以往快了 35%。它采用全新、精致的设计，用流畅的动画引导您从一页到下一页，以及微妙的聚光灯效果以为你展示细节。

微软商店产品详细信息页面也已更新，从而突出显示每位开发人员的独特内容，同时保持跨内容类型的一致性。

新的搜索体验

微软正在改进搜索功能，以确保您可以在 Windows 上的 Microsoft Store 中获得最佳体验。

这包括诸如新的搜索结果页面之类的功能，该页面将您搜索的内容放在前面和居中。微软还让过滤搜索结果变得更加容易，例如，通过设置年龄分级或按类别过滤，而且微软表示还有更多计划，但现在不能说，将在未来几个月内与大家分享更多改进。

▲ 突出显示的产品卡片可帮助客户找到正确的内容。

新的 Disney+ 应用程序，特意针对 Windows 进行了优化

Disney+ 是影视娱乐巨头华特迪士尼推出的 OTT 流媒体服务，旨在对标 Netflix、亚马逊等流媒体。适用于 Windows 的 Disney+ PC 应用程序现已在受支持的地区推出（中国没有）。

Disney+ 是播放迪士尼、皮克斯、漫威、星球大战、国家地理等内容的必备工具。在部分国际市场，它还包括新的通用娱乐内容品牌 Star，提供原创剧集和特辑、最新电影、经典冒险、纪录片、怀旧电视节目等等。

娱乐小工具



Windows 11 包含一些出色的小部件，其中包括一款新的娱乐小部件，可让您随时了解热搜看点和热门的新游戏。这也是 Windows Insiders 互动最多的小部件之一，微软计划在接下来的几个月中添加更多内容。

帮助您发现最佳应用和游戏的编辑故事

Windows 上的 Microsoft Store 不仅是安装您最喜爱的应用程序的地方，还是一个了解您可能还不知道的新体验的地方。

从本月开始，您将看到精选的故事和应用程序集，以帮助您充分利用 Windows PC，并让您了解 Windows 应用程序和游戏的最新趋势和发展。

快速安装

Microsoft Store 的主要目标是始终让用户能够轻松方便地安装最好的 Windows 软件 —— 即使您不使用 Microsoft Store 应用程序本身。

如果您直接从网站安装应用程序，微软提供了新的弹出式商店。当您单击网页上新的“从 Microsoft 获取”时，会弹出一个“迷你”版本的微软商店来代理安装，因此您知道您正在安装来自受信任服务的软件。

集成 Windows 工作环境

Windows 11 中的众多改进之一是它如何让您与来自 Microsoft Store 的相关应用和体验保持联系。

新的“入门”应用程序有助于提升当前合适的应用程序，包括来自商店的建议资源。Windows 11 还可以将您与有助于特定工作流程的应用程序联系起来 —— 例如，如果您正在照片应用程序中查看照片，您现在只需单击一下即可轻松跳转到更强的图像编辑器中。如果您希望对桌面的外观和感觉进行深度个性化，Windows 的设置会将您连接到 Microsoft Store，以便为您的设备浏览和安装自定义主题。

▲ 从 Microsoft 照片快速跳转到 Store 中的照片编辑应用程序，例如 PicsArt。

即将上线 Windows 10

IT之家知悉，新版 Microsoft Store 现已在 Windows 11 上提供，微软还表示它也将在未来几个月内向 Windows 10 客户提供，后续公布更多细节。

向开发者开放，听取用户意见

微软表示他们已经向使用不同类型框架、打包技术和商业平台的开发人员开放了 Windows 上的 Microsoft Store。

例如，当应用程序管理自己的支付系统时，Windows 上的 Microsoft Store 不再要求应用程序开发人员与 Microsoft 分享收入。

如果您是 Windows 开发人员，您可以将您的应用发布到新的 Microsoft Store，而如果您的应用已经在商店中，您可以将快速安装所需的新 logo 和弹出式商店添加到网站中。