微软 Edge Dev 浏览器 96 发布：PC、手机之间发送标签页，iOS 版支持滑动关闭标签

IT之家 10 月 4 日消息 据 onMFST 报道，近期微软发布了 Edge Dev 浏览器 96 的第一个版本 96.0.1028.0，它带回了在桌面和移动设备之间发送标签页的能力。

在新增功能方面，除了在设备之间发送标签页的能力之外，微软在设置中增加了快捷按钮来个性化网络小工具。他们还在 iOS 版 Edge 上增加了启动时恢复标签的设置，以及在 iOS 版上滑动关闭标签的能力。

IT之家获悉，一些功能现在也被默认启用。这包括在浏览器中直接查看下载的 Office 文件，以及在上传到 Microsoft Pay 之前编辑支付卡信息的能力。

随着可靠性的修复和行为改变，微软修复了很多的错误 Bug。当弹出式窗口打开时，当打开购物组或突出显示文本时，大大减少崩溃问题。同时，在移动端，微软修复了登录浏览器时，以及使用家庭安全时的崩溃问题。

其他错误修复包括 PDF 文本注释不能保存，网页不能被添加到集合中，过度滚动不起作用，购物功能在 InPrivate 模式下不正确显示，以及标签在取消分组时变得不可见等等。

微软终于修复了重复的收藏夹问题。这是由于重复收藏代码现在已经部署在 Edge 移动版本上。其他已知问题包括广告屏蔽问题、标签页因特定错误而崩溃、滚动时摇摆不定，以及 Gmail 等网页因卡巴斯基互联网套件而崩溃等。

由于 Edge 96 版现在面向 Edge Dev 频道推出，Edge 95 版本应该很快就会进入 Beta 阶段。与此同时，Edge 94 版本早在 9 月 25 日发布了稳定正式版。