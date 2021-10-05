微软宣布面向金融服务的 Microsoft Cloud 将全面上市

IT之家 10 月 5 日消息 今年年初，微软宣布了三项新的以行业为中心的云产品。今天，微软宣布从 2021 年 11 月 1 日起全面推出面向金融服务的 Microsoft Cloud 服务。

据介绍，该服务具有以下特色：

提升客户和员工体验

Microsoft Cloud for Financial Services 旨在通过创建消费者现在期望的差异化客户体验并通过团队合作赋予员工权力来满足零售银行业务的关键需求。

适用于金融服务的 Microsoft 云将提供一种更好的方式来实现核心银行服务的现代化、开发深度分析并启用新方法来接触客户，而不会影响严格的合规性要求。

统一客户资料：通过整合财务、行为和人口统计数据，帮助金融服务组织通过 360° 的客户视图来定制客户体验。

客户入职：为客户提供易于访问的贷款应用程序和自助服务工具，帮助简化贷款流程以增强客户体验和忠诚度，同时提高组织和员工的生产力。

银行客户参与：通过财务理解帮助个性化客户互动，以有意义的方式在客户首选渠道上与客户互动，同时智能管理他们的跨渠道旅程，以减少客户流失和解决问题的时间。

协作管理器：实现前台和后台的自动化和协作。帮助改善企业与消费者之间的沟通，以加快贷款流程、最大程度地减少错误并增强客户体验。

打击金融犯罪

根据 Javelin Strategy & Research 的数据，虽然 2020 年欺诈损失总额攀升至 560 亿美元，但身份欺诈这种诈骗类型依然占其中的 430 亿美元。由于交易量和在线客户比以往任何时候都多，因此需要分析数据并实现组织业务的独特性。解决欺诈问题不仅可以保护客户，还可以保护组织的声誉并防范监管风险。Microsoft Cloud for Financial Services 在该领域的功能包括：

账户保护：通过帮助识别和防止账户创建和登录时的欺诈，帮助金融机构在数字身份账户层保护其声誉。这有助于防止机器人攻击、虚假帐户创建、帐户接管和欺诈性帐户访问。

购买保护：使用先进的自适应人工智能帮助保护金融机构和商户的商户服务部门免受在线购买欺诈，减少误报并优化接受率。

管理安全性和合规性

全球和区域监管合规要求不断扩大，大多数组织都面临着难以跟上金融服务监管机构不断提高的要求和更高级别审查的要求。网络犯罪在大流行期间也急剧增加 —— 例如在美国，联邦调查局的互联网犯罪投诉中心发现网络犯罪投诉在 14 个月内增加了 100%—— 攻击变得更加复杂。使用最新技术来管理其整体安全和合规状况的金融服务组织将发现自己处于更有利的位置，可以在瞬息万变的世界中应对这些风险管理和合规挑战。Microsoft Cloud for Financial Services 在该领域的功能包括：

风险保证和支持：由专门的工程主题专家团队提供的优质白手套服务，支持内部和外部风险、审计和合规团队解决金融服务监管合规、网络安全和隐私问题。

监管合规评估：帮助组织更轻松、更方便地管理合规要求，从盘点数据保护风险到管理实施控制的复杂性、与法规和认证保持同步，以及向审计员报告。

整合伙伴关系的力量

适用于金融服务的 Microsoft 云的强大功能并不止于第一方技术和解决方案。微软合作伙伴对其成功和可扩展性发挥了重要作用。

此外，Microsoft Cloud for Financial Services 的行业数据模型还使微软合作伙伴和客户能够通过其他解决方案扩展平台的价值。