DXOMARK 公布苹果 iPhone 13 Pro Max 屏幕评分：99 分登顶第一

IT之家 10 月 5 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，评测机构 DXOMARK 现公布了苹果 iPhone 13 Pro Max 的屏幕显示评测结果，显示得分 99 分，超出第二名的华为 P50 Pro（93）以及第三名的三星 Galaxy S21 Ultra 5G（91），DXO 评语“简直惊艳”。

此外，苹果 iPhone 13 Pro Max 的音频得分也相当不错，综合得分 75 分排名第三，仅次于华硕 ROG 游戏手机 5 和高通 Snapdragon Insiders 智能手机。

IT之家了解到，苹果 iPhone 13 Pro Max 采用了 6.7 英寸 OLED 显示屏，尺寸为 160.8 x 78.1 x 7.65 毫米，分辨率为 2778 x 1284 (~458 ppi)，亮度可达 1000 尼特（典型）/1200 尼特 (HDR)，支持 120 Hz 的 ProMotion 自适应刷新率技术。

DXOMARK 认为，该机在几乎所有条件下都具有出色的可读性，拥有出色的色彩保真度，浏览时手机反应灵敏且流畅，支持 HDR10 视频，具有合适的亮度、对比度和色彩保真度，而且对工件的控制也很出色。

此外，DXO 认为该机仍需部分改进，例如该设备在其默认设置下不够亮，无法舒适地夜间阅读；当蓝光过滤器打开时，显示屏会有强烈的橙色色偏，而且游戏时也还可以更流畅。

据悉，该机亮度可达 1066Cd/m2，相比 iPhone 12 Pro Max 的 815 更优秀。

DXO 认为，虽然三星 Galaxy S21 Ultra 5G 比 iPhone 13 Pro Max 更亮，但它在人像这里显示出来的头发细节更少，相比后者不够真实，而且三星图像显示饱和度太高，所以 iPhone 哪怕有轻微偏绿也不输。

此外，iPhone 13 Pro Max 可以非常平滑地调整其亮度以适应不断变化的光照条件。

DXO 表示， iPhone 13 Pro Max 对伪像的控制相当出色。三星 S21 Ultra 和 iPhone 12 Pro Max 都有明显的 240 Hz 闪烁，而 iPhone 13 Pro Max 和 iPhone 13 是他们的两倍（即 480 Hz），这使得新款 iPhone 上的闪烁不那么明显，视频体验更好。

其他方面，DXO 还表示 iPhone 13 Pro Max 比 iPhone 12 Pro Max 有所改进，并且在锯齿处理方面也明显优于三星 Galaxy S21 Ultra 5G。

结论

在显示性能的几个关键领域，iPhone 13 Pro Max 与 iPhone 12 Pro Max 相比有了重大改进。最重要的是，在所有场景中，屏幕对不断变化的亮度条件的柔滑适应意味着用户将在亮度、对比度和颜色方面获得始终如一的愉悦观看体验。与竞争对手相比，iPhone 13 Pro Max 的亮度可能不是最高的，但该设备凭借其微调和出色的内容渲染足以弥补这一点。