苹果同意支付 9500 万美元，解决翻新设备不等同于新设备的诉讼

IT之家 10 月 5 日消息 据外媒 MacRumors 报道，一份法庭文件显示，苹果公司周五达成了 9500 万美元的和解协议，解决了一起指控苹果公司向客户提供翻新替换设备违反法律的集体诉讼。

苹果在美国的维修条款和条件中规定，在为客户的产品提供服务时，“可以使用全新或翻新的，且在性能与可靠性方面同新产品相当的部件或产品”。

然而，原告在诉讼中声称，翻新或“再制造”的设备“在性能和可靠性上并不等同于新设备”，因此要求苹果公司赔偿经济损失。

相关用户包括在 2012 年 7 月 20 日或之后直接或通过 iPhone 升级计划购买了 AppleCare 保护计划或 AppleCare + 并获得翻新更换设备的所有美国居民。法庭文件显示，如果获得批准，和解基金将根据他们收到的翻新替换设备的数量在集体成员之间平均分配。

IT之家了解到，根据拟议的和解条款，一旦扣除律师费和其他费用，预计这一集体将获得 6340 万美元至 6810 万美元的赔偿。

法庭文件显示，苹果“坚决否认”翻新后的设备质量较差，但考虑到继续审判所需的时间和成本，其选择与原告达成和解。原告将于 10 月 20 日或之后尽快寻求法院批准，直到案件主审法官对此事进行审理。