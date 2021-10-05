英特尔 CEO：AMD 的时代已经“结束”，苹果想赢也没那么容易

IT之家 10 月 5 日消息 随着 Windows11 正式版的到来，预计英特尔也将开始发售其 12 代 CPU，而此前微星方面确认，英特尔 Alder Lake-S 将于 11 月 4 日上市。

英特尔对于 Alder Lake 和 Sapphire Rapids 系列产品似乎非常信心，以至于其 CEO 刚刚表示 AMD 备受瞩目的时间很快就会“结束”。

“是的，AMD 在过去几年里做得很不错。我们不会否认他们出色的工作，但 Alder Lake 和 Sapphire Rapids 的出现代表他们已经 Over 了，”英特尔首席执行官 Pat Gelsinger 在接受 Computer Reseller News 的 Dylan Martin 采访时如此说道。

Gelsinger 还谈到了提到英特尔时总是一起出现的三个“A 企”：AMD、Apple 和 Arm。在谈到 AMD 时，Gelsinger 的话清楚地表明英特尔期待其芯片可以与 AMD 锐龙在台式机和笔记本电脑上大战一场。

“英特尔回来了。这些是同类产品中最好的产品。我们有最好的供应。我们拥有最优质的软件。（我们是）业内最受尊敬、最负有盛名的科技品牌。”Gelsinger 告诉 Martin。

Gelsinger 还表示，英特尔的 Sapphire Rapids CPU 将保持 Arm 在服务器领域的成功 —— 仅此而已。“当你考虑到数据中心时，Arm 在今天的作用已经微乎其微了，而我们则齐心协力，我认为它难以改变这种局面”。

Gelsinger 提到的最后一家公司是苹果，他预测即英特尔的胜利时没有那么积极。在这场战斗中，他几乎将整个生态系统都颠覆了。“我们的体验必须更好，”Gelsinger 称，“所以这最终是平板电脑体验、手机体验、外围设备、PC，除非他们实现更好的体验，并得到广泛的创新生态系统的支持。”

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