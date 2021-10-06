为削减苹果 Apple Pay 费用，多家银行向 Visa 施压

IT之家 10 月 6 日消息 据 MacRumors 援引《华尔街日报》消息，多家银行目前正在向 Visa 施压，要求改变通过 Apple Pay 进行的部分支付的处理方式，此举将减少银行在部分交易中向苹果支付的费用。

问题的核心是会员和流媒体服务等自动定期付款。Visa 计划改变为 Apple Pay 卡发行代币的方式，这样苹果只会在初始订阅付款时收取交易费，而不会在后续交易中收取费用。

当苹果在 2014 年推出 Apple Pay 时，iPhone 已经击败了音乐播放器、相机和 GPS 系统。银行和信用卡网络担心它也会取代银行卡支付。 银行同意向苹果支付信用卡持卡人每次购买金额的 0.15%（他们在借记卡交易中单独支付费用）。据知情人士透露，这些费用占苹果数字钱包收入的大部分。

除了收费协议，苹果还在推出 Apple Pay 时从信用卡发行商处获得其他几项让步。作为交换，苹果同意不推出自己的信用卡网络来与 Visa 和万事达竞争。

随着苹果与高盛合作推出 Apple Card 信用卡，苹果已成为其他银行的直接竞争对手。据报道，一些银行高管对苹果的举动感到愤怒，并正在寻求减少支付给苹果款项的方法。

IT之家了解到，报道称，苹果已经通知 Visa，反对拟议的变更，因为这将降低苹果从经常性交易中收取的费用。因此，Visa 是否会执行计划仍有待观察，该计划定于明年生效。