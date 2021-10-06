中国互联网公司员工平均年龄出炉：平均年龄 27 到 33 岁

IT之家 10 月 6 日消息 据证券时报，脉脉数据研究院发布的调查。调查结果显示，大型互联网企业员工平均年龄从 27 岁到 33 岁不等。

从数据来看，阿里巴巴员工平均年龄 31 岁；百度员工平均年龄 30 岁，腾讯员工平均 29 岁，小米、网易员工平均年龄都是 29 岁，华为是 31 岁，搜狐、新浪员工平均年龄也仅 30、31 岁。

此外，字节跳动员工平均年龄相对最低，仅 27 岁；而滴滴出行员工平均年龄最高，为 33 岁。

从以上的分析中发现，大型互联网企业员工平均年龄均不超过 35 岁。对此，网友发出了灵魂提问：35 岁以上的员工去哪里了呢？

据介绍，大多数人 35 岁后，无论是自身的经济问题，还是父母、子女的情况，都需要去不断平衡工作和生活中的各种时间安排且不断拼搏，甚至工作时间也会随着年龄的增加而减少，这也是少数企业在招募设置为 35 岁年龄的重要原因，而且大部分员工也没打算在某一家公司干一辈子。

IT之家了解到，中华人民共和国互联网创建于 1994 年，在二十年的发展里，互联网已成为了中国大陆的一种新兴文化现象。2008 年 12 月，中国大陆地区成为拥有世界上第一大用户群体的互联网络。截至 2021 年 2 月，中国大陆网民规模达 9.89 亿，互联网普及率为 70.4%；中国大陆手机网民规模达 9.86 亿。