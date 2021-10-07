Win11 VBS 安全功能导致性能下降，教你如何检测并关闭

IT之家 10 月 7 日消息 微软 Windows 11 操作系统已经正式发布，但是根据 UL benchmarks 公司的报告，该系统默认开启的 Virtualization-based Security (VBS)“基于虚拟化的安全性”会导致游戏、跑分性能下降，最多降幅可达 30%。在全新安装的 Windows 11 中，VBS 默认设置为开启状态，而从 Win10 升级则不会开启该功能。

微软表示，如果该功能可选，那么人们就不会主动打开它。开启 VBS 功能后，即使有软件/黑客获得了管理员级别的权限（最高级别的权限），他们仍然无法读取这个单独的 VM 中的内容，从而更加安全，这与今天云的工作原理是完全相同的。

根据外媒 XDA 报道，以下方法可以检测 Windows 11/10 系统是否启用 VBS 功能：

1、单击任务栏的搜索按钮，或者使用快捷键“Win+S”打开搜索功能。

2、键入“MSInfo32”，并单击回车。

3、在弹出的“系统信息”窗口中，向下滚动列表，可以看到“基于虚拟化的安全性”项目，即为 VBS 功能。下图可见，该功能正在运行。

关闭 Win10、Win11“基于虚拟化的安全性”功能

1、快捷键 Win+X 打开菜单，选择 Windows Powershell（管理员）

2、键入以下命令，按下回车，重启电脑后生效。

bcdedit /set hypervisorlaunchtype off

如上图显示，VBS 功能便被成功关闭。

IT之家提示，有教程表示可以在 Windows 组件中，通过禁用 Windows 虚拟化等技术来关闭 VBS 功能，但是这会导致依赖虚拟化技术的应用，如 Hyper-V、VMWare 等无法正常运行，因此不可以使用这种方法。