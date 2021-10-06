微软现向所有 Win11 用户推出全新“画图”应用

IT之家 10 月 6 日消息 微软上周向部分测试通道推送了全新的“画图”应用，但仅有部分用户拥有。

随着 Windows 11 正式版的到来，采用 WinUI 界面的全新“画图”应用（版本号 11.2110.0.0）已悄悄向全体 Windows 11 用户推出（自动更新），这里要特意感谢一下IT之家网友 @FlowerChick 的热心线索投递。

总的来看，新版“画图”应用使用 Windows 11 视觉效果，界面更现代化。

作为新版重新设计的一部分，画图应用将引入一个全新的命令栏，从而取代现有的功能区布局，而整体 UI 也更适合 Windows 11 新的 Mica 样式。

此外，工具栏的图标也实现了换新，按钮、下拉菜单等控件也得到了更新，而且在不同的窗口大小下也有着不同的样式呈现，这让经典的“画图”界面重新变得现代化起来。

▲ 旧版画图

▲ 新版

据悉，新版画图应用现在还提供了一个新的文本编辑器工具栏，可以帮助用户更改文本的对齐方式等，并支持简单使用下拉菜单在不同字体之间切换。

新版 Win11 画图应用既有经典样式的遗留，又有新版 Mica 的表现，而且菜单和页面中部分经典与现代化的碰撞带来一种奇特的感觉。