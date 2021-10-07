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AMD 证实：部分 Ryzen 芯片组在 Win11 系统上性能会大幅下降

2021/10/7 7:13:32 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 10 月 7 日消息 基准测试显示，与 Windows 10 相比，Windows 11 的性能普遍有所提高，但今天 AMD 警告说，对于其 Ryzen 芯片组，可能会出现完全相反的情况，一些芯片的运行速度在新系统上比旧操作系统慢 10-15%。

AMD 和微软已经发现 Ryzen 上的 Windows 11 有两个主要问题。首先是 Windows 11 可能导致 L3 缓存延迟增加两倍。AMD 表示，这个问题可能导致大多数受影响的应用程序的性能下降 3-5%，而一些游戏（AMD 特别指出那些“常用于电子竞技”的游戏）性能可能下降 10-15%。

Windows 11 在 AMD 的“首选核心（preferred core）”技术方面也有问题，该技术通常旨在将线程转移到处理器上最快的核心。AMD 警告说，用户可能会在依赖 CPU 的任务上出现性能问题，特别是在拥有超过 8 个核心的处理器上，大约 65W TDP。

IT之家了解到，AMD 和微软已经确认，他们正在“积极调查这些已知的问题，以便通过软件更新加以解决”。这两家公司承诺，计划在本月晚些时候进行 Windows 更新和软件更新，试图解决这些问题。在这个补丁到来之前，微软大概不会将 Windows 11 推送到 AMD 系统上，使用 AMD Ryzen 设备的用户建议暂时不要手动安装 Windows 11。

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关键词：Win11Windows 11AMD

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