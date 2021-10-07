教程：如何在不符合最低系统要求的电脑上安装 Win11

IT之家 10 月 7 日消息 早在 8 月，微软就披露了运行 Windows 11 的最低系统要求。由于可信平台模块（TPM）2.0 版本的要求，一些比较新的 Windows 10 电脑变得不符合 Windows 11 的升级要求。

IT之家了解到，如果你可以接受遇到兼容性问题或其他问题的风险，你仍然可以使用以下方法在不符合 Windows 11 最低系统要求的 PC 上安装 Windows 11。

如何在不符合最低系统要求的 PC 上安装 Windows 11：

1）在你的 Windows 10 电脑上添加以下注册表键： 注册表键：HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup 名称：AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU 类型：REG_DWORD 值：1 注意：如果你通过使用注册表编辑器或使用其他方法错误地修改注册表，可能会发生严重的问题，这些问题可能需要重新安装操作系统。 2）你可以下载媒体创建工具来制作 Windows 11 可启动的 USB 或 DVD，可以在这里下载 Windows 11 媒体创建工具。 3）在你的 Windows 10 电脑上启动你在步骤 2 中创建的媒体上的设置，进行升级。 4) 你可以选择： 执行完全升级，这将保留个人文件（包括驱动程序）、应用程序和 Windows 设置，这是默认的设置。

只保留数据将只保留个人文件（包括驱动程序），不保留应用程序和 Windows 设置。

清洁安装 Windows 11，将不保留 Windows 10 安装时的任何内容。

微软表示，不建议在不符合 Windows 11 最低系统要求的设备上安装 Windows 11。如果用户选择在不符合条件的硬件上安装 Windows 11，应该承担遇到兼容性问题的风险。

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