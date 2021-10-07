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教程：如何在不符合最低系统要求的电脑上安装 Win11

2021/10/7 7:04:04 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 10 月 7 日消息 早在 8 月，微软就披露了运行 Windows 11 的最低系统要求。由于可信平台模块（TPM）2.0 版本的要求，一些比较新的 Windows 10 电脑变得不符合 Windows 11 的升级要求。

Microsoft Windows 11 PCs

IT之家了解到，如果你可以接受遇到兼容性问题或其他问题的风险，你仍然可以使用以下方法在不符合 Windows 11 最低系统要求的 PC 上安装 Windows 11。

如何在不符合最低系统要求的 PC 上安装 Windows 11：

1）在你的 Windows 10 电脑上添加以下注册表键：

注册表键：HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup

名称：AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU

类型：REG_DWORD

值：1

注意：如果你通过使用注册表编辑器或使用其他方法错误地修改注册表，可能会发生严重的问题，这些问题可能需要重新安装操作系统。

2）你可以下载媒体创建工具来制作 Windows 11 可启动的 USB 或 DVD，可以在这里下载 Windows 11 媒体创建工具。

3）在你的 Windows 10 电脑上启动你在步骤 2 中创建的媒体上的设置，进行升级。

4) 你可以选择：

  • 执行完全升级，这将保留个人文件（包括驱动程序）、应用程序和 Windows 设置，这是默认的设置。

  • 只保留数据将只保留个人文件（包括驱动程序），不保留应用程序和 Windows 设置。

  • 清洁安装 Windows 11，将不保留 Windows 10 安装时的任何内容。

微软表示，不建议在不符合 Windows 11 最低系统要求的设备上安装 Windows 11。如果用户选择在不符合条件的硬件上安装 Windows 11，应该承担遇到兼容性问题的风险。

Win11 正式版今日到来，IT之家为你总结 4 种升级方案（教程）

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关键词：Win11Windows 11

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