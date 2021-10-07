欧盟考虑调整数字法案条款，更多欧洲科技公司或被纳入监管

10 月 7 日消息，欧盟一位高级议员当地时间周三表示，欧盟议会可能会调整“数字市场法案”（ DMA）条款，扩大适用该法案约束的网络科技范围。

此举可能意味着一些欧洲公司，如 Booking.com，可能会被列入适用该法案约束的名单。本来该法案立法目的，主要是剑指占据市场垄断地位的网络科技公司，如 Facebook、Alphabet 公司旗下谷歌、亚马逊、苹果和微软等美国五大科技巨头。这类网络公司也被称作“看门人”公司，其业务覆盖多个国家和地区、对市场有重大影响、能够获取大量用户和大量企业数据信息的公司。

欧盟反垄断事务主管玛格里特・维斯塔格（Margrethe Vestager）称，推出 DMA 旨在对具有市场主导地位的网络科技公司进行监控。目前，DMA 仍处于立法阶段。

正在推进 DMA 的欧盟议员安德烈亚斯・施瓦布（Andreas Schwab）表示，欧盟议会正在考虑降低适用 DMA 的门槛。他在接受采访时表示，有关 DMA 的最终条款尚未定稿，但他建议网络科技公司市值达到 800 亿欧元，就要被列入适用 DMA 约束的公司名单。施瓦布此前曾建议将这个数字定为 1000 亿欧元。

施瓦布称，希望有更多的欧洲公司能够成长达到这个门槛水平，并且成为适用 DMA 约束的公司。

根据融资数据，荷兰的在线旅行公司 Booking.com 的目前市值约为 1000 亿美元（约合 867 亿欧元）。

施瓦布认为欧盟监管机构根据 DMA 向这类网络科技公司索取信息是很重要的，他希望尽快与其他议员取得一致意见，以便欧盟议会尽早地对 DMA 草案进行投票表决。此外，他认为在 DMA 于 2023 年成为正式法案之前，欧盟与成员国家讨论实施细节非常重要。