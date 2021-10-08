通用旗下 Cruise 计划未来几年在道路上安装“数万辆”Origin AV

北京时间 10 月 8 日消息，自动驾驶初创公司 Cruise 预计未来几年内，将从 2022 年正式启动的自动驾驶出租车和送货服务跃升为“数以万计”的专用 Origin AV 业务。

据 Cruise 首席执行官丹・阿曼表示，通过监管部门的批准、投资者的资本以及通用汽车提供的 50 亿美元信贷额度，Cruise 产品在未来四年内成本预计降低 90%。“在接下来的 1~2 年内，您将能够在美国的几个主要城市按一个按钮并乘坐非常短的 ETA，”丹・阿曼表示。“未来三到四年，我们将部署在美国的多个城市、多个市场”。

上周，Cruise 获得了加州机动车辆管理局颁发的无人驾驶部署许可证，该许可证允许该公司开始对自动驾驶服务收费。它只需要再获得加州公共事业委员会的一份许可，即可在旧金山经营商业机器人出租车服务。

Cruise 今年夏天从通用汽车金融公司获得的 50 亿美元信贷额度将用于支付 Origin 的生产费用，而无需向投资者提供更多股权。据该公司称，另外，通用汽车对 Cruise 的投资总额为 60 亿美元，包括初始收购成本、2015 年至 2016 年的运营成本以及进一步投资。

在通用汽车本周三的投资者活动期间，Cruise 制定了在短时间内从有限的商业 AV 服务发展到数万辆汽车的计划。

丹・阿曼将 Cruise 的上市之路分为三个阶段。首先是研发阶段，从去年年底到今年，公司开始进行无人驾驶测试。第二阶段将于明年开始，将通过改装的基于雪佛兰 Bolt EV 的 Cruise 车队进行早期商业化，这些车队目前正在旧金山和亚利桑那州凤凰城的道路上行驶。在此期间，Cruise 希望通过最小可行产品来展示产品与市场的契合度。

第三阶段，即“快速扩张阶段”，将于 2023 年开始，届时 Cruise Origin 将在通用汽车的零组装工厂开始生产，这是一家专门生产电动汽车的工厂。“在第一年，我们将构建数以千计的东西，到 2024 年，我们将考虑数以万计的东西。”丹・阿曼说。