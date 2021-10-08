微软收购生产力工具创企 Ally.io，将引入 Microsoft 云中

北京时间 10 月 8 日上午消息，微软宣布收购了 Ally.io，这是一家开发仪表板和可定制工具的初创公司，可以帮助员工了解他们是否实现了目标。

据透露，Ally.io 的仪表板和可定制工具将成为微软 Viva 软件的一部分，该软件于 2 月推出，可通过其流行的 Teams 应用程序访问。Viva 为员工提供学习材料、公司文件信息和生产力建议。

“Ally.io 和 Microsoft Viva 将丰富人员和团队如何团结一致以建立一致并实现更好的业务成果，”微软体验和设备部门首席运营官兼企业副总裁 Kirk Koenigsbauer 介绍。据介绍，在接下来的一年里，微软将会将 Ally.io 引入 Microsoft 云，改进与 Microsoft Teams 的现有集成，并将 Ally.io 编织到 Viva、Office、Power BI 和更广泛的 Microsoft 365 应用程序和服务中。

Ally.io 由前微软员工 Vetri Vellore 于 2017 年创立，根据 LinkedIn 数据，这家初创公司位于西雅图，靠近微软位于华盛顿雷德蒙德的总部，拥有 275 名员工。Ally.io 的客户包括 Dropbox 和 Salesforce 旗下的 Slack。