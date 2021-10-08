苹果 MacBook Pro 2021 原型机信息曝光：配备 M1X 处理器、16GB 内存

IT之家 10 月 8 日消息 根据此前消息，苹果将在本月举行一场新的发布会，而主角将是 MacBook 电脑，新品包括 MacBook Pro 14 和 MacBook Pro 16。

今天爆料者 @MajinBuOfficial 透露了关于苹果即将推出的 MacBook Pro 的新信息，信息显示，有人将 M1X MacBook Pro 的原型与 iPhone 配对，截图显示，苹果正在开发搭载全新 M1X 处理器、具有 512GB 存储空间和 16GB 内存的 MacBook Pro，图片并没有透露关于该设备的其它信息。截图中，DVT 指的是设计验证测试（DVT），是生产验证测试（PVT）之前的原型设计阶段。

IT之家了解到，之前的爆料显示，M1X 处理器的 CPU 升级到 10 核，其中 MacBook Pro 14 集成 16 核 GPU，MacBook Pro 16 则集成 32 核 GPU，功耗分别是 20 瓦和 40 瓦，相比上代均翻倍。

此外，截图中的位置坐标指向了 Apple Park。虽然这张图片很容易被伪造，但 @MajinBuOfficial 认为它是真实的。显然，32GB 的内存将是其中一个存储版本，据推测，苹果也将为 MacBook Pro 14 和 MacBook Pro 16 提供至少 2TB 的存储空间。

此外，@MajinBuOfficial 已经澄清，他们最近关于 M1X MacBook Pro 的另一条推文是假的，最初，他们认为有人分享了一台开发机的照片，但其他消息来源证实情况并非如此。据悉，苹果基于 M1X 的 MacBook Pro 预计将采用新的 I/O 和更扁平的设计。