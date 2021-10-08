微软首席产品官 Panos Panay：Win11 让 PC 适应“后疫情时代”

2015 年 7 月，微软发布了 Windows 10 正式版。并强调 Windows 10 是 Windows 操作系统的最后一个版本。6 年后的今天，微软推送了 Windows 11，符合条件的 Windows 10 PC 可进行免费升级。

▲ 微软首席产品官 Panos Panay

在这 6 年时间里，改变的不止是 Windows，还有人们使用 PC 的方式，以及 PC 本身。在 Windows 11 正式发布后，新浪数码也在线上与微软首席产品官 Panos Panay 进行了交流，聊了聊 Windows 11 的诞生。

Windows 11 的三个关键词：个性、互联与感性

可以说，Windows 11 的诞生源于席卷全球的新冠疫情。疫情以来，居家办公、在线学习等生活、工作方式成了很多人生活中的必须，这也改变了他们对于设备的需求。

Panos Panay 认为，如今 PC 已经越发地成为我们生活的核心：“三年前，PC 还只是具有实用性和功能性的辅助工具。但在经历了疫情之后，人们学会了新的生活和工作方式，PC 设备也随之变得更加个性化、更具互联性，同时也更加感性。”

▲ Windows 11 采用全新 UI 设计

首先改变的是视觉效果， Windows 11 一改沿用多代的左下角开始菜单设计，改为居中，这样的改动瞬间打破了多年来从左至右的 PC 使用习惯，用户可以根据喜好更随意的布置桌面。无处不在的圆角元素和亚克力效果也让整个系统更加年轻，比 Windows 10 更有活力。

▲ Windows 11 拥有更丰富的触控手势

Windows 11 另一大重要升级是对触控手势的优化。

实际上，触控是 Windows 最原始的操控方式之一，鼠标的箭头指向链接会变成一只小手，鼠标最本质的交互逻辑就是触控。

微软在 Windows 7 中引入了用手触控的操作，Surface 产品也让用户习惯把 PC 捧在手里。在经历了激进的 Windows 8 和 Windows 10“平板模式”后，更丰富的触控手势以更自然的方式进入了 Windows 11，当平板电脑和键盘分离后，任务栏图标之间的空隙会变大，图标的触控面积会增加，单指、三指、四指的丰富操作也让 PC 更容易拿在手里使用，更容易满足消费者不同的使用需求。

▲ 微软 Surface 发布会尾声，Panos Panay 感谢远程支持本次发布会的微软员工

除此之外，微软还试图让 Windows 11 成为人与人之间互联的桥梁。Panos Panay 说：“我发现，通过屏幕建立的联系存在一种真实的情感。”

疫情以来，打开摄像头成为了一种新的“面对面”沟通，Windows 11 也带来了基于 Teams 的 Chat 应用，从任务栏就可以之间启动聊天和对话，同时状态栏中也加入了通用静音键，可以跨应用的实现一键静音功能。

个性、互联与感性，三个关键词相辅相成，共同造就了我们眼前的 Windows 11，Panos Panay 表示：“我们希望把 PC 从一个你需要的东西，变成一个你想要的东西，再到一个你喜爱的东西。”

以人为本的全新 Windows 愿景

谈及 Windows 11 的愿景，Panos Panay 首先讲起了自己的女儿。

三年前，Panos Panay 问自己的女儿 Sophia 想要哪款微软 Surface 产品时，Sophia 说：“爸爸，我不需要一台 PC。我也用不着一台 Surface，我有一部手机，我可以在上面做任何我需要做的事情。”

▲ 采访中，Panos Panay 谈起了自己的女儿 Sophia

由此，Panos Panay 开始思考如何把 PC 变得更符合人们的需要，他说：“如果这个故事发生在当下，将会是不同的结局。如果我现在问 Sophia，她生活中最重要的设备是什么，她肯定会很乐意地把她的手机交还给我，然后告诉我说：我最需要一台 PC。”

“我想创造的是一种平静的感觉、一种开放的感觉，让他们感到一切都围绕着他们自己而设计的。”Panos Panay 这样描述 Windows 11 的愿景。他表示，Windows 11 在带来 UI 风格的大更新之余，也遵循“熟悉感”这一原则。当人们开始体验 Windows 11 的时候，在感受到新意的同时，也会感觉似曾相识，立马就知道该如何使用它。

▲ Windows 11 优化了分屏体验

“给人们带来生产力，并激励他们尽可能地发挥创造力。”这是微软已经实现的愿景，Windows 11 自然也做到了这些。响应速度更快，也可以带来更高的工作效率，比如全新的贴靠布局和贴靠群组功能优化了多任务体验、虚拟桌面功能可以创建单独的桌面，并在不同桌面显示不同的应用程序等等。

对于残障人士，Windows 11 也从开发之初就考虑了无障碍增强功能，提供了大家所熟悉的辅助技术，如：讲述人、放大镜、隐藏式字幕和 Windows 语音识别等。