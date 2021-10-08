Win11 正式版存在文件资源管理器高内存使用率 Bug，微软正在修复

IT之家 10 月 8 日消息 据 Windows Latest 报道，微软最近发布了 Windows 11 正式版，适用于支持 Windows 10（2004 版或更高版本）的用户。虽然该升级带来了一些设计上的革新，但似乎也带来了一个严重的性能问题，一些用户看到了令人难以置信的高内存使用率。

安装 Windows 11 后，一些用户报告了许多性能问题。AMD 已经证实，性能问题是由 Windows 11 的新的 VBS 安全功能引起的，但似乎还有一个错误 Bug，是由微软重新设计的文件资源管理器（Explorer.exe）引起的。

在 Reddit 和论坛上，用户一直在抱怨 Windows 11 设备现在遭受极高的内存使用。因此，整个设备的性能受到影响，而且还对游戏性能产生负面影响，导致帧率下降。

IT之家获悉，在 Windows 11 上，文件资源管理器保留了 Windows 10 版本的熟悉设计，但它现在是基于 Windows UI 库（WinUI），带来了新的图标、现代控制、按钮和其他视觉调整功能。

文件资源管理器的新层在命令栏/标题上使用了云母材料，这是一种将桌面背景应用于应用程序窗口的设计材料。此外，资源管理器的上下文菜单（右键菜单）已经用 Fluent 流畅设计更新，以配合操作系统的其他部分。

消息称新版本的文件资源管理器对 Windows 11 的高内存使用率负有责任。据报道，任务管理器中被列为“Explorer.exe”的进程导致资源峰值达到 70-99%，以及在某些情况下持续使用设备的处理器。

正如用户所指出的，每次打开文件资源管理器时，文件资源管理器的内存使用量都会上升。

微软将修复 Windows 11 中 explorer.exe 高资源使用率

上个月有 Windows Insiders 报告了这个错误 Bug，然后在 Windows 11 向所有用户提供之前，由用户在 Dev 频道进行了测试。

但似乎这些报告被忽略了，或者说是内存问题，Windows 11 发布时出现了文件资源管理器内存泄漏的错误 Bug。

在上月底 Feedback Hub 的一篇文章中，微软指出，他们已经“在 Windows 11 Build 22454 中包含了一些变化，以缓解在使用文件资源管理器时导致泄漏的几个问题”。

这表明微软已经找到了修复方法，但除非你是 Dev 频道测试人员 —— 可以访问下一个版本的 Windows 11，否则你需要等待几周。

微软已经测试该修复方法一个多月了，因此该公司有可能很快将该修复方法作为一个单独的补丁发布。