微软 Win11 应用商店 mini 版页面正式启用：下载 App 更快速

IT之家 10 月 8 日消息 随着 Windows 11 的推出，微软发布了全新的微软商店，并对用户体验进行了多项改进。这个新的微软商店应用程序可通过弹出式的方式显示应用程序的 mini 版页面。该弹出窗口将只显示应用程序的基本细节，并为用户提供一个单一的操作按钮。消费者不需要打开完整的微软商店 App 来下载一个应用，而是可以通过这个新的弹出式体验快速、轻松地下载该应用。

微软表示，你可以通过使用应用程序的商店 ID 直接启动商店，进入特定产品的产品详情页（PDP）。虽然 Windows 10 和 Windows 11 上的 Store 应用仍然支持 Package Family Name (PFN) 和 Product ID，但这些已被废弃，未来可能不被支持。这些值可以在合作伙伴中心的应用管理部分的应用身份页面中找到，用于每个应用。

IT之家获悉，从 2021 年 10 月微软商店应用程序的更新开始，有两种模式可用于显示 PDP。默认情况下，商店应用程序被打开到产品详细信息页面。你也可以用弹出式体验启动商店，显示一个较小的 PDP 对话框，只显示你的应用程序的基本细节，并为用户提供单一的操作按钮。对于弹出式体验，你可以有选择地指定一个窗口的位置，该对话框应位于中心位置之上。