英特尔 i7-12700K CPU-Z 最新跑分：多核性能提升达 45%，接近 R9-5900X

IT之家 10 月 7 日消息 根据外媒 wccftech 消息，名为 @TUM_APISAK 的爆料者在推特晒出了一张截图，展现了英特尔未发布的 i7-12700K 处理器跑分信息。跑分使用的是正式版 CPU，CPU-Z 版本为 1.97.0。跑分结果可以看出，该处理器的单核成绩达到了 800 分，多线程成绩达到了 9423.2 分。

根据此前消息，英特尔 i7-12700K 拥有 8 颗大核 + 4 颗小核，总共 20 线程。缓存方面，二级缓存每颗大核分到 1.25MB，每颗小核分到 384KB。三级缓存每颗大核具有 2.75MB（共 22MB）；每颗小核具有 768KB（共 3MB），总的三级缓存一共达到 25MB。

从跑分结果上看，i7-12700K 单核性能相比上一代 i7-11700K 提升了 24%，与旗舰 i9-11900K 相比，成绩也提升了 17.3%。这代处理器的单核性能比 AMD 锐龙 5000 系列都要高许多。

多核成绩方面，处理器的 CPU-Z 跑分接近 AMD R9-5900X，相比上一代 i9-11900K、i7-11700K 大幅提升将近 50%。

IT之家了解到，目前英特尔第 12 代酷睿处理器的包装盒渲染图已经被曝光，相比上一代变化不大，外形更扁。频率方面，i7-12700K 单核睿频有望达到 5.0GHz，小核频率最高预计为 3.6GHz-3.8GHz。Alder Lake 系列 CPU 有望于 10 月 28 日正式发布。