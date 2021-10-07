英特尔 CEO Pat Gelsinger：正探索新的付费软件服务

IT之家 10 月 7 日消息 英特尔首席执行官 Pat Gelsinger 表示，作为其“软件优先”方针的一部分，该芯片制造商正在探索新的付费软件服务，这将为该公司创造新的收入来源。

“我确实期望你会在这个领域看到更多。我们如何利用我们的软件资产？我们如何拥有独特的货币化软件资产和服务，我们将向行业提供这些资产和服务，这些资产和服务可以独立存在，并具有自己的权利？”Gelsinger 在接受 CRN 十月封面故事的独家采访时说：“是的，这是商业模式的一部分，我确实希望在未来做更多的事情。”

Gelsinger 说，通过软件创造更多收入的计划对总部位于加州圣克拉拉的英特尔来说是“某种程度上的自然发展”，反映了软件行业向以软件即服务为导向的交付模式的转变。他补充说，在他担任 VMware 首席执行官的八年半时间里，他对这种模式有所了解。

考虑中的新产品将增加英特尔已有的付费软件产品，如用于协作的 Intel Unite 和用于实时监控和管理的 Intel Data Center Manager，以及对 Intel oneAPI 和 OpenVINO 的支持服务。该公司的付费软件产品还包括英特尔智能边缘和 SigOpt，这是英特尔通过收购获得的。

Gelsinger 的评论是在英特尔的主要竞争对手之一 Nvidia 将其付费企业软件组合扩大到总共 10 个产品的时候发表的。该组合包括 Nvidia AI Enterprise 等 GPU 虚拟化产品，Nvidia 表示，随着时间的推移，这可能是一个价值数十亿美元的机会。

当 Gelsinger 是 VMware 的 CEO 时，他通过促进 VMware 和 Nvidia 之间的战略合作，在 Nvidia 的 GPU 虚拟化产品中发挥了基础性作用。但现在他是英特尔的首席执行官，Gelsinger 说，在软件方面，英特尔需要比 Nvidia 更加开放。

Greg Lavender 对这些评论表示赞同，他在 6 月被格尔辛格聘为英特尔新的首席技术官和新成立的软件和先进技术集团的负责人。在为 CRN 的封面故事进行的单独采访中，Lavender 说，英特尔处理器的功能所带来的任何新的付费软件服务都应该为该公司的合作伙伴带来新的商业机会。

Lavender 说，作为一个例子，英特尔可以围绕其处理器的硬件遥测功能提供新的付费软件服务，这可以帮助发现系统中的各种问题，如系统性能差和耗电量过大。

英特尔已经将遥测数据用于英特尔数据中心管理器，但在他的例子中，Lavender 指出了一个新的途径：2018 年宣布的英特尔 CPU 的两个内置安全功能。第一个允许 CPU 将安全应用程序的操作卸载到 CPU 的集成图形上。第二项使用机器学习算法来更好地检测企业网络上的威胁，同时减轻对 CPU 性能的任何冲击，并减少误报。

Lavender 说：“然后你可以把这些遥测数据提供给 IT 部门，提供给一个服务，比如说 VMware Carbon Black。因为我们有平台，我们知道正在运行的一切，我们知道关于电源和电池寿命以及所有这些其他东西的一切，我们可以把这些遥测数据提供给一些 SaaS 服务。它不一定是我们的，但它可以是别人的或合作伙伴的，在那里他们有可能开始盈利。”

当谈到来自英特尔 CPU 内置的安全功能的遥测数据时，Lavender 说，这些数据可以用来提高安全服务的智能性，这可以使这种服务锁定一个设备，使其无法访问企业网络或某些应用程序。他补充说，这个例子涉及影响 IT 部门的主要趋势，如远程工作。

IT之家了解到，总部位于亚利桑那州坦佩的英特尔合作伙伴、在 CRN 的 2021 年解决方案供应商 500 强名单中排名第 14 位的 Insight 公司的首席架构师 Juan Orlandini 告诉 CRN，芯片制造商探索更多的付费软件服务是有意义的，因为该公司的芯片架构即将发生重大变化，其中一些变化将从某种程度的软件抽象中受益。