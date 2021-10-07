英特尔决定停产至强 Xeon W-3175X 可超频处理器

IT之家 10 月 7 日消息 英特尔本周宣布将停产至强 Xeon W-3175X 处理器，这款产品适用于 HEDT 高性能工作站，于 2018 年发布，采用 14nm 制程工艺。该产品与 AMD 线程撕裂者系列对标，具有 28 核 56 线程，支持 6 通道 DDR4 内存，TDP 高达 255W，不锁倍频可超频，同时支持 AVX-512 指令集。

英特尔表示，市场对于其至强 W 系列处理器的需求正在下降，该公司正专注于其它产品的研发和生产。外媒预计，停产这款处理器代表着英特尔将推出下一代 Xeon 至强 CPU，以便与 AMD 线程撕裂者系列抗衡。

Xeon W-3175X 这款处理器不锁倍频，默认睿频频率 3.8GHz。尽管产品能够超频至 5.0GHz，但是其巨大的发热量很难配备合适的散热器，对超频环境的要求也十分苛刻。此外，能够满足该 CPU 超频的主板也屈指可数，仅有华硕、EVGA、技嘉能够生产，其采用 30 相供电，售价十分高昂。

IT之家了解到，英特尔宣布订购至强 W-3175X 处理器的最后日期为 2022 年 4 月 29 日，最晚的发货时间为 2022 年 10 月 28 日。预计该公司将于明年发布全新的 HEDT 平台产品。