被控向媒体泄露商业机密，苹果前员工接受刑事调查

IT之家 10 月 9 日消息 早在今年 5 月，苹果公司就对其前董事西蒙-兰卡斯特（Simon Lancaster）提起诉讼，因为他涉嫌向媒体泄露“Project X”的商业机密等。现在，兰卡斯特的圣克拉拉地区检察官办公室关于要求公开刑事调查的新法律文件已经浮出水面。

美国当地时间周五，兰卡斯特的律师提出动议，鉴于圣克拉拉县地方检察官正对其当事人进行刑事调查，请求法庭暂缓苹果的民事诉讼。动议中称：“如果两项诉讼同时进行，兰卡斯特将处于两难境地，他必须在行使宪法权利反对自证其罪和在民事诉讼中为自己辩护之间做出选择。”

据悉，对兰卡斯特州的刑事调查包括对两台电脑的账户进行在线检查。

兰卡斯特此前否认他在公司内部滥用职权和信任，系统地传播苹果的商业秘密信息，或不适当地利用他的资历来获得内部会议和文件。兰卡斯特承认，他确实与一名科技记者“就苹果产品和他认为是公众关注的工作场所问题”—— 即苹果供应链内部和苹果供应链经理之间的腐败指控，进行了沟通，但他否认自己是该记者发表的“不详”文章的“信息来源”。

兰卡斯特还表示，他在苹果公司工作的最后一天是 2019 年 11 月 1 日，当天深夜，他登录了苹果公司的系统，“向同事发送了告别邮件”。兰卡斯特否认他下载了机密信息，以协助他的新雇主，这也是苹果公司起诉中所指控的一项内容。

兰卡斯特承认，在他辞去苹果公司的工作后，他开始在一家作为苹果公司供应商的公司工作。兰卡斯特否认他的任何行为对苹果公司造成了任何伤害或损害，并特别否认他曾为了新雇主的利益或与他后来的工作有关而使用任何苹果公司的信息。

兰卡斯特还承认，在 2019 年 10 月，他提议给记者写一篇关于他离开苹果公司的报道。他还透露，在他宣布辞职后，他继续与该记者就苹果产品进行沟通。

IT之家了解到，兰卡斯特最终否认了苹果的许多指控，“理由是他缺乏足够的知识或信息来承认或否认这些指控，和/或理由是这些指控提出了不需要回应的法律结论”。