微软官方详解 Win11 正式版 Bloom 默认壁纸和全新 Logo：具有运动感，匹配居中“开始”菜单/任务栏布局

IT 之家 10 月 8 日消息 随着 Windows 11 正式版的推出,我们有了新的 Windows Logo 和默认壁纸 Bloom。微软官方今天解释了制作新的 Windows 11 Logo 和 Windows 11 Bloom 壁纸的过程。微软的工程、设计和营销团队共同合作,创造了 Bloom 壁纸。另外,Bloom 的创建是为了补充 Windows 11 的全新居中布局。

“Bloom 的特点是,它有运动感。它看起来不像是一个静态的物体。你几乎可以想象它在环境中移动,改变形状,变形,”Windows 11 的创意总监 Christina Koehn 说。

Windows 整合营销总监 Karina Vivas 说,这种颜色对于识别 Windows 11 和向消费者发出新信号至关重要。“我们特意用电光蓝作为贯穿不同元素的创意线”。

微软表示,伴随着 Windows 11,一个全新的视角从你在屏幕上看到的第一张图片开始:一张桌面壁纸,它也是使用这个操作系统重新开始的象征性图片。

这个新的蓝色美好东西的灵感来自于花朵,被称为 Bloom。

Windows 11 新时代带来了直观的导航、轻松的组织、更多的应用程序和高效的创意和生产方式。用户体验已经被完全重新设计、简化。这是一个干净、流畅的设计,是全新的,但又是立即熟悉的。

Bloom 的核心是一个融合自然和数字元素的概念。

巴塞罗那的多学科设计工作室 Six N Five ,在 2019 年开始与微软合作,为当时新的微软 Surface 设备设计壁纸。最终,Six N Five 的动态花朵打动了 Windows 11 设计师的所有注意,这些工作流汇聚在一起。

微软称,“他们对通过数字技术诠释物理世界的独特见解使我们走到了一起。他们创造了平静和安宁的场景,总觉得与我们希望用户在使用微软产品时的感觉完美契合。”第一次绽放的花朵代表了“一个全新的和新鲜的开始”。

花朵 —— 特别是玫瑰 —— 给了他们灵感。但他们也在 Windows 蓝色中找到了指南针,“一个充满活力的”色调,“在这个过程中,当涉及到着色时,它一直是关键。”

Windows 在日常工作中的突出地位也在设计方法中发挥了很大作用。

“有这么多的工作任务,我们实际上是离不开电脑的。这种演变将随着时间的推移继续推进,至少对我们来说,Windows 11 代表了这种向新事物的演变。”

微软解释说,伴随着 Windows 11,通过云母等新材料的半透明性变得更加突出。

“随着我们的桌面变得越来越复杂,我们打开的窗口也越来越多,有时一些材料的透明度可以帮助你看到焦点和背景中的东西,这是好事。我们想确保操作系统的壁纸实际上增强了这些材料。因此,我们以这样一种方式构建这些材料,使它们真正吸收背后的颜色。它们会反射光线。如果你以这样的方式设计壁纸,它有一系列的颜色,在正确的地方有活力,材料在上面,这两个实际上互补得非常好。当你看到 Bloom 在它后面出现时,这些材料看起来非常漂亮。因此,在我们设计 Bloom 的形式和颜色范围时,这绝对是一个考虑因素。”

IT 之家获悉,Bloom 壁纸是为了补充 Windows 11 的新居中布局,其中包括任务栏和“开始”菜单。而从实用的角度来看,对设计团队来说,图像周围的负空间很重要,这样文件夹和文件就可以放在桌面上,减少视觉上的混乱。

“最复杂的事情是找到美丽和谐的构图,它不仅可以作为壁纸在审美上发挥作用,而且可以与新操作系统的居中“开始”菜单共存。”

Six N Five 工作室最终负责该项目的主要图像设计和动画,而微软的设计团队则帮助他们提供指导方针和草图,使作品满足所有必要的要求。

Six N Five 还为 Windows 11 开发了两个主题包:一个来自 Bloom 启发的新探索,一个是基于想象中的风景设计的主题包。

Six N Five 表示,“Windows 这个词不仅唤起了我们对 20 年前第一次接触计算机的怀念,而且它也继续成为我们在 20 年后使用的操作系统。”在开发 Bloom 的过程中担任如此关键的角色是真正的“梦想成真”。

下面是视频演示: