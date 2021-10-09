欧盟要对微软 Teams 展开反垄断调查，已向竞争对手发出问卷

北京时间 10 月 9 日消息，据报道，欧盟反垄断监管机构“欧盟委员会”正在跟进 Slake Technologies 的一项投诉，开始询问微软的竞争对手：Microsoft Teams 与 Office 的捆绑是否会给微软带来更大的影响力？此举表明，欧盟可能对 Microsoft Teams 展开反垄断调查。

Microsoft Teams 是一款基于聊天的智能团队协作工具，可以同步进行文档共享，并为成员提供包括语音、视频会议在内的即时通讯工具。而 Slake Technologies 也运营着类似的产品。

去年 7 月，Slake Technologies 向欧盟委员会投诉微软，指控微软存在不正当竞争行为。Slake Technologies 称，微软滥用其市场主导地位，通过将 Microsoft Teams 与其广受欢迎的 Office 办公软件相捆绑，消除了 Microsoft Teams 面临的竞争。

微软将 Microsoft Teams 与 Office 相捆绑意味着，有数百万用户被迫安装 Microsoft Teams，且无法删除。

如今，欧盟委员会已向微软竞争对手发出了一份问卷调查，重点集中在 2016 年至 2021 年间。微软在 2017 年初推出了 Microsoft Teams，希望在快速增长的办公协作市场与 Slake Technologies 和其他公司展开竞争。

在过去的十年间，微软因所谓的“搭售”和其他做法，已被欧盟罚款 22 亿欧元（约合 26 亿美元）。

在问卷中，欧盟委员会询问微软竞争对手，捆绑产品是否让企业获得一些数据，从而进一步增强其市场力量，同时也会使竞争对手更难与其竞争。欧盟委员会还询问了进入办公应用市场的障碍、客户转换成本，以及用户数据保护的重要性等。

此外，这些竞争对手被要求提供一份“已转向 Microsoft Teams”的客户名单，因此而损失的营收，以及捆绑产品对他们在创新方面的投资、产品质量和价格的影响。

最后，这份问卷还询问了新冠肺炎疫情是否提振了人们对办公应用的需求，以及疫情后的发展趋势。

除了 Slake Technologies，提供类似办公应用的其他公司还包括 Zoom Video Communications、谷歌、Facebook 和思科等。