京东方Ａ：公司 MLED 背光/直显产品均已实现量产

IT之家 10 月 9 日消息 今日，针对投资者的提问，京东方 A 在互动平台表示，京东方全面布局 MLED 行业，打造主动式驱动、COG 为核心，SMD/COB 协同发展的 Mini /Micro LED 产品群，可根据客户需求，提供不同工艺、类型和成本的 Mini/Micro LED 产品和解决方案。

京东方 A 指出，目前，公司 MLED 背光/直显产品均已实现量产。

IT之家了解到，京东方Ａ于 10 月 7 日发布公告称，预计 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 198.62 亿元-200.62 亿元，同比增长 702%-710%。其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润 71 亿元-73 亿元，同比增长 430%-445%。

数据显示，京东方专利申请超 4500 件，其中发明专利超 90%，海外专利超 33%。此外，京东方 OLED、传感、人工智能、大数据等领域专利申请占比超 50%；新增授权专利超 3900 件，其中海外授权专利超 1200 件。

在 Mini LED 方面，京东方第三季度与创维推出全球首款主动式玻璃基 Mini LED 电视。京东方玻璃基背光 75 英寸四拼产品也成功量产交付，玻璃基主动式 P0.9 直显 Mini LED 产品已具备量产能力。