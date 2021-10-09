特斯拉劲敌 Rivian 将自产电池，新工厂已在筹建

10 月 9 日消息，据外媒报道，近期美国电动车新势力 Rivian 放出消息称将自主研发生产动力电池。

据悉，Rivian 此前已经自主研发了电力传动系统 (电机、逆变器和变速箱)、电池模块和电池包、电子控制单元 (ECU) 以及相应的软件程序。

Rivian 官方表示，希望通过投资来完善企业的产品生态系统，尤其是产品开发和运营基础设施，以此提升产品创新能力和客户体验。同时，Rivian 未来的产品阵容将进一步扩大。

加之出于保证产能以及交付量的考虑，Rivian 决定自主生产动力电池，来作为第三方电池采购之外的重要补充。

Rivian 方面表示，未来该公司将不断完善动力电池垂直整合的能力，包括电池相关的化学开发、模块和封装工程、BMS 设计、关键原材料采购、电池制造专业知识，以及执行所需验证和测试的先进内部实验室等。

一、新工厂已计划筹建 或将合资生产电池

据报道，今年 8 月，Rivian 已计划投资约 50 亿美元（约合人民币 323.5 亿元）在美国的得克萨斯州沃思堡附近建立一家新工厂。

同时，Rivian 还考虑在亚利桑那州梅萨以东建造第二家工厂。据悉 Rivian 的 CEO Scaringe 已经与亚利桑那州州长 Doug Duce 就该项目进行了商谈。据了解，这家位于亚利桑那的工厂将用于生产电池以及整车。

据外媒消息，目前 Rivian 的电池供应商为三星 SDI，Rivian R1T 和 R1S 均采用其提供的 2170 型圆柱体锂离子电池，而三星 SDI 正在考虑在 Rivian 位于美国伊利诺伊州的工厂附近建设配套工厂。

▲ Rivian 位于伊利诺伊州布卢明顿-诺马尔的工厂

因此外界推测 Rivian 也有很大可能不是完全自主研发生产动力电池，而是与三星 SDI 成立合资企业。

二、专注电动皮卡 上周五刚提交 IPO 申请

Rivian 专注于电动皮卡的细分市场，其推出的产品市场表现均不逊色于特斯拉的 Cybertruck 以及一众传统燃油皮卡。

目前，Rivian 有两款车型正在推向量产，分别是电动 SUV R1S 和电动皮卡 R1T。其中 Rivian R1T 于 2019 年正式亮相，而新款 R1T Explore 基础版起始价将为 67500 美元（约合人民币 43.6 万元），预计 2022 年上市。

▲ Rivian 的电动 SUV R1S

据报道，上周五 Rivian 刚刚提交了 IPO 申请，计划在纳斯达克上市，代码为 RIVN。承销商包括摩根士丹利、高盛集团及摩根大通。

▲ Rivian 的 IPO 信息

实际上 Rivian 现在已经抢占先机，领先了特斯拉、福特、通用等知名车企，在电动皮卡一细分赛道具有一定先发优势。但随着越来越多的玩家加入，未来 Rivian 也将会面临一场激战。

结语：Rivian 产业链不断完善

Rivian 垂直整合的生态系统是其独特的竞争优势。在电动皮卡细分市场上，Rivian 已经杀出了一条路；而此次宣布自产自研动力电池正是延续了其垂直整合的逻辑。

随着其产业链的不断完善，Rivian 能否成为下一个特斯拉？拭目以待。