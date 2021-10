据报道,谷歌准备在本月晚些时候推出一个名为“Pixel Pass”的新订阅包。

据知情人士透露,Pixel Pass 是一项订阅服务,将 Pixel 手机与谷歌高级订阅合集与延长保修捆绑在一起。文件显示,它将在购买 Pixel 设备时通过 Google Fi 和谷歌商店出售。

▲ 谷歌 Pixel 6 官方渲染图

目前还不清楚 Pixel Pass 的价格,但是与单独购买相比,Pixel Pass 可能会提供折扣。

据悉,Pixel Pass 将合并四个订阅:YouTube Music / Premium 、 Google One、 Play Pass 和 Google Fi。

在 2020 苹果秋季新品发布会上,苹果正式推出 Apple One 服务。Apple One 将 Apple Music、Apple TV Plus、Apple Arcade、Apple News Plus 和 iCloud 存储整合在一起,该捆绑服务还包括新公布的 Apple Fitness Plus。