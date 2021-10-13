原神 iOS 版 2.2「雾海悬谜境」更新：120Hz 高帧率选项新增支持 iPhone 13 Pro/Max、M1 iPad Pro 机型

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作者： 在水

IT之家 10 月 13 日消息，原神官方发布，全新 2.2 版本「雾海悬谜境」现已推出，已上架 App Store。【新功能】包括部分机型新增 120 帧选项。IT之家获悉，iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPad Pro（M1 芯片）11 英寸、iPad Pro （M1 芯片）12.9 英寸将在游戏中新增 120 帧选项，可实现最高达 120 帧的刷新率。

下面是原神 iOS 版 2.2 的其他更新内容：

【新角色】托马

「渡来介者・托马 (火)」，使用长柄武器的四星火元素角色。

【新区域】鹤观

稻妻地区将开放岛屿「鹤观」。

【新活动】版本主题活动「谜境悬兵」、「古时孤影」

「谜境悬兵」活动期间，旅行者可以携行「式札」进入「诀箓阴阳寮」进行试炼，并获得各种奖励。

「古时孤影」活动期间，为了完成凯瑟琳小姐分配的委托，旅行者将展开探索，借助活动道具，完成各项挑战以领取奖励。

【新剧情】邀约事件更新

邀约事件・托马 第一幕 「家政官的日常工作」

邀约事件・早柚 第一幕 「呜呼流・生长之术」

【新武器】冬极白星、恶王丸、断浪长鳍、曚云之月

限定五星武器「弓・冬极白星」，限定四星武器「双手剑・恶王丸」、「长柄武器・断浪长鳍」、「弓・曚云之月」开放获取。

【新怪物】兽境幼兽、兽境猎犬

能够侵蚀世界边界的魔血之兽。攻击命中时会使队伍中所有角色承受「侵蚀」效果，持续损失部分生命值。