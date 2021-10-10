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如何在苹果 iPhone 13 Pro/Max 上拍摄 ProRes 视频

2021/10/10 22:41:30 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 10 月 10 日消息 苹果在上个月的秋季发布会上推出了 iPhone 13 系列手机，其中，iPhone 13 Pro 和 Pro Max 机型支持 ProRes 视频录制功能

通过 ProRes 功能，用户可以录制、编辑和分享具有专业品质的视频

ProRes 编解码器针对专业人士，提供更高的色彩保真度和更少的压缩，它经常被用于商业广告、故事片和电视广播。

一分钟的 10 位 HDR ProRes 视频在高清模式下需要 1.7GB。因此，以 30 帧录制 4K 的 ProRes 视频需要 256、512 或 1TB 的 iPhone 存储容量。

以下是如何在 iPhone 13 Pro/Max 手机使用该功能（系统版本为 iOS 15.1 测试版）。

  • 确保你已经将设备更新到 iOS 15.1 测试版。

  • 设备更新之后，再次启动设置应用程序。

  • 向下滚动并点击相机。

  • 点选格式。

  • 在“视频采集”下，将 Apple ProRes 的开关打开。

启用 ProRes 后，下次用户在相机应用中选择视频模式时，会在取景器上方的左上角看到 ProRes 指示灯。

此外，取景器顶部的“最大时间” 也会告诉用户，根据 iPhone 的存储容量，用户可以用 ProRes 录制视频的最长时间

IT之家了解到，除了 ProRes 外，iPhone 13 Pro/Max 还具有改进的广角、超广角和长焦镜头，具有更好的低光性能、微距功能、夜间模式等。

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关键词：ProResiPhone 13 Pro

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