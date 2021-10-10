如何在苹果 iPhone 13 Pro/Max 上拍摄 ProRes 视频

IT之家 10 月 10 日消息 苹果在上个月的秋季发布会上推出了 iPhone 13 系列手机，其中，iPhone 13 Pro 和 Pro Max 机型支持 ProRes 视频录制功能。

通过 ProRes 功能，用户可以录制、编辑和分享具有专业品质的视频。

ProRes 编解码器针对专业人士，提供更高的色彩保真度和更少的压缩，它经常被用于商业广告、故事片和电视广播。

一分钟的 10 位 HDR ProRes 视频在高清模式下需要 1.7GB。因此，以 30 帧录制 4K 的 ProRes 视频需要 256、512 或 1TB 的 iPhone 存储容量。

以下是如何在 iPhone 13 Pro/Max 手机使用该功能（系统版本为 iOS 15.1 测试版）。

确保你已经将设备更新到 iOS 15.1 测试版。

设备更新之后，再次启动设置应用程序。

向下滚动并点击相机。

点选格式。

在“视频采集”下，将 Apple ProRes 的开关打开。

启用 ProRes 后，下次用户在相机应用中选择视频模式时，会在取景器上方的左上角看到 ProRes 指示灯。

此外，取景器顶部的“最大时间” 也会告诉用户，根据 iPhone 的存储容量，用户可以用 ProRes 录制视频的最长时间。

IT之家了解到，除了 ProRes 外，iPhone 13 Pro/Max 还具有改进的广角、超广角和长焦镜头，具有更好的低光性能、微距功能、夜间模式等。