AMD 官宣 3D V-Cache Zen3 处理器明年推出，Zen4 将支持 PCIe 5.0/DDR5

IT之家 10 月 13 日消息，根据外媒 VideoCardz 最新消息，10 月 12 日 AMD 举办了 Ryzen 锐龙品牌成立 5 周年庆祝活动，官方公布了一段视频，展现了 AMD 首席市场官 Jonh Taylor 与技术营销总监 Robert Hallock 的对谈。在视频中，官方表示，将在 2022 年推出搭载 3D V-Cache 技术的全新处理器，预计依旧采用 Zen3 架构。不仅如此，还会有全新架构的锐龙处理器（预计为 Zen4 架构），将更换为新的 AM5 CPU 插槽，支持 DDR5 内存。

IT之家了解到，AMD 3D V-Cache“3D 垂直缓存”技术于 2021 年 6 月 1 日发布。这项技术采用层叠方式构建 CPU 缓存，实现数倍的容量提升，同时其与 CPU 信号传输的带宽可以达到 2TB/s。这种封装的缓存与 CPU 核心 CCD 紧密封装在一起，每块 CCD 可获得高达 96MB 的缓存，目前官方已经制造出基于锐龙 R9-5900X CPU 的原型产品。

AMD 在视频中并未公布全新的处理器的名称为锐龙 Ryzen 5000 或 6000 系列，预计新产品将继续沿用目前的 AM4 接口。

IT之家此前报道，AMD 将于未来使用全新的 AM5 处理器接口，首次取消了 CPU 的针脚，而是将其转移至主板上的插槽，采用类似英特尔处理器的设计。搭载 AM5 接口的首款处理器预计为锐龙 6000 或 7000 系列，采用 Zen4 架构，代号“Raphael”。

在锐龙 5 周年视频中，AMD 宣布 AM5 接口的处理器同样将于 2022 年推出，不仅会支持 DDR5 内存，也将支持 PCIe 5.0 通道，与英特尔第 12 代酷睿保持一致。Hallock 回应称，此前有关 Zen4“Raphael”处理器仅支持 PCIe 4.0 的传言不属实，因为泄露的信息仅代表主板芯片组。

除此之外，Hallock 还透露，AMD 将于 2022 年推出新一代锐龙笔记本处理器，能效进一步提升。AMD 将在新处理器中应用多种新算法，以针对不同的工作负载灵活调度 CPU，做到更加节能。新功能的名称暂定为“Power Management Framework”，目前正式名称尚未确定。