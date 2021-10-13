赛睿推出首款防水 TKL 键盘 Apex 3 TKL，售价 44.99 美元

IT之家 10 月 13 日消息，赛睿今日发布了世界首款支持 IP32 级别防水防尘的 TKL 游戏键盘 Apex 3 TKL，该键盘是之前发售的 Apex 3 键盘的无独立数字键盘版本。键盘整体为黑色塑料材质，三维为 40mm（长） x 364mm（宽） x 150mm（高），重量 639 克。沿用了和 Apex 3 相同的流线型外观设计，支持 10 区域 RGB 键盘背光以及赛睿自家的光效同步。

Apex 3 TKL 采用赛睿自家的 Whisper Quiet 轴体，按键理论寿命为 2000 万次，支持 24 键全键无冲。和其全键盘版本相比除了 TKL 版取消的独立数字键盘位以外，不同之处就是取消了磁吸式腕托的设计。键盘右上角装配有专有的金属滚轮和独立多媒体按键作为多媒体控制区域，可实现调节音量以及曲目的播放和切换功能。键盘背后为常规的一段式脚撑以及三向出线槽，用户可以自行固定线材的出线方向。

IT之家了解到，通过配合使用自家 SteelSeries Engine 软件，用户可以对 Apex 3 TKL 经行自定义灯效调节和设置按键宏，更可以通过 SteelSeries GG 将自己游戏时的精彩操作发布到各大社交平台。

赛睿官网显示，Apex 3 TKL 有美式英文、法文、德文、日文、欧洲和英式英文布局，其中美国地区售价 44.99 美元（约合 290 元人民币），目前已经在官网开售。