华擎发布 AMD RX 6600 系列显卡：单/双风扇设计，3358 元

IT之家 10 月 14 日消息，AMD 于 10 月 13 日晚正式发布了 Radeon RX 6600 显卡，与此同时，华擎也第一时间发布了两款产品，分别为单风扇和双风扇设计，售价均为 3358 元。

Radeon RX 6600 芯片采用 7nm 制程以及 AMD RDNA 2 架构，具有 1792 流处理器、32MB 无限缓存以及 8GB GDDR6 显存。默认时钟频率 2044MHz，TDP 132W，公版定价为 2499 元。

华擎第一款显卡为 AMD Radeon RX 6600 Challenger D 8GB OC。这款产品配备自家的 Striped Axial Fan 条纹轴流扇，散热器采用了 Ultra-fit Heatpipe 超贴合热导管，最大限度地扩大热接触面积，提高散热效率。显卡具有金属背板，采用超合金显卡组件，提高了稳定性。

第二款显卡为 AMD Radeon RX 6600 Challenger ITX 8GB。该产品为单风扇设计，同样搭载 Striped Axial Fan 条纹轴流扇以及超贴合热导管。这款显卡外形紧凑，适用于 ITX 主机。此外，产品采用 Supper Alloy Graphics Card 超合金显卡组件，使其在长时间运作下更稳定。

IT之家了解到，AMD RX 6600 显卡可以以 1080P 分辨率运行大多数 3D 游戏，采用 PCIe 4.0 总线，支持 DirectX 12 Ultimate、硬件加速光线追踪功能，具有 HDMI 2.1 接口，同时兼容 Windows 11。