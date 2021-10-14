本田将在中国增强纯电动汽车生产线，力争 2024 年投入运行

IT之家 10 月 14 日消息，本田于 10 月 13 日晚举办了发布会，正式推出了全新纯电动车品牌“e:N”以及智能高效纯电架构“e:N Architecture”、全栈智控生态系统“e:NOS”、全新设计语言“e:N Design”。在发布会上，本田推出了两款该系列纯电新车、三款概念车，并表示将于五年内量产上市，陆续推出 10 款车型。

根据日经中文网报道，本田将在中国增强纯电动汽车（EV）的生产线，力争 2024 年投入运行。本田公司将在 2 家中国合资公司的工厂追加纯电动汽车专用生产线。在占到本田全集团销量近 4 成的中国市场加快电动化。这是本田首次建设纯电动汽车专用的生产设备。

本田发布的新车包括东风本田的 e:NS1 和广汽本田的 e:NP1，属于前期 SUV，续航将超过 500 公里。该车内部搭载了 15 寸的车载大屏，还有本田的 L2 级自动驾驶系统。

此外，本田还推出了 e:N Coupe Concept、e:N SUV Concept、e:N GT Concept 三款概念车，分别对应跑车、SUV 和大型 GT 轿车。

IT之家了解到，本田推出的 e:N Architecture 纯电架构包含三种，分别为前驱、后驱、四驱三种类型，可以用于中小型纯电车、大型轿车以及 SUV 等。不仅如此，本田将继续加深与宁德时代的合作，双方将共同开发高性能动力电池。