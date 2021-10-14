苹果 M1X MacBook Pro 14/16 新品更多爆料：“100%”搭载 mini LED 屏幕，还将支持 120Hz 高刷新率

IT之家 10 月 14 日消息，苹果已经宣布将在 10 月 19 日凌晨 1 点举行新品发布会活动，活动主题是“Unleashed”（来炸场），预计将发布 M1X MacBook Pro 新品、AirPods 3 等。

据 MSPoweruser 报道，爆料称，新的 MacBook Pro 将采用最新的、更强大的 M1X 芯片，但这并不是即将推出的 MacBook 的全部新内容。如果最新传言是可信的，即将推出的苹果笔记本电脑将采用 mini LED 显示屏技术，屏幕刷新率为 120Hz。

我们现在看到越来越多的旗舰笔记本电脑提供高刷新率显示屏，这是一种趋势。IT之家获悉，微软最近发布的 Surface Laptop Studio 和 Surface Pro 8 采用了 120Hz 显示屏，未来几天可能会有更多旗舰笔记本电脑加入这一行列。

回到 M1X MacBook Pro，爆料称将有 14 英寸和 16 英寸的版本。然而，这并不是我们第一次听到关于屏幕尺寸的消息。我们也不是第一次听到 MacBook Pro 将搭载 mini LED 显示技术，但近期显示分析师 Ross Young 将其标记为“100% 确认”，增加了更多的可靠性。然而，这位显示分析师并没有对 120Hz 屏幕刷新率给予同样的保证，因此需要对 120Hz 显示屏持谨慎态度。

该分析师表示，“iPad Pro 和 MacBook Pro 的面板供应商是一样的 ——LG Display 和夏普。期待类似的技术 —— 氧化物背板、mini LED 背光灯和 120Hz 刷新率。MiniLEDs，100% 确认。”

目前，苹果 iPhone 13 Pro/max 和 iPad Pro 采用了 120Hz 显示屏，因此，如果苹果在即将推出的 M1X MacBook Pro 中加入高刷新率显示屏也不会令人感到惊讶。